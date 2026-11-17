Numerology: सनातन धर्म में गौ माता को देवताओं का वास माना गया है और आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को देशभर में गोपाष्टमी का यह पवित्र पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने के लिए वन में कदम रखा था, जिसके बाद उन्हें 'गोपाल' नाम मिला.

आज का दिन केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ग्रहों की शांति और भाग्य को मजबूत करने का भी विशेष अवसर है. अंक ज्योतिष (Numerology) के मुताबिक, अगर आप अपनी जन्मतिथि के मूलांक (1 से 9) के अनुसार गौ माता की सेवा करते हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं.

गोपाष्टमी 2026 तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त:

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 नवंबर को सुबह 04:19 बजे हो चुकी है और इसका समापन 18 नवंबर को सुबह 06:04 बजे होगा. उदया तिथि के कारण आज ही गोपाष्टमी का व्रत और पूजन मान्य है.

आज गौ पूजा के लिए दो बेहद खास मुहूर्त बन रहे हैं. दिन में पूजा करने वालों के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:41 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा, जो हर तरह के शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है. वहीं, शाम के समय जब गायें चरकर वापस लौटती हैं, तो गोधूलि मुहूर्त शाम 05:25 बजे से शाम 06:13 बजे तक रहेगा. इस समय गौ माता का स्वागत और आरती करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

मूलांक 1 से 9 तक के लोगों को आज क्या विशेष उपाय करने चाहिए:

मूलांक 1 (सूर्य): किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य है. आज आप गेहूं की ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और शुद्ध घी रखकर गाय को खिलाएं. साथ ही गौ माता के माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. इससे समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में नई ऊंचाइयां मिलती हैं.

मूलांक 2 (चंद्रमा): 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी चंद्रमा होता है. आपको आज गाय को चावल की खीर, कोई सफेद मिठाई या आटे की लोई खिलानी चाहिए. पूजा में सफेद फूल अर्पित करें. इस उपाय से मानसिक तनाव दूर होता है और मन में सकारात्मकता व शांति बनी रहती है.

मूलांक 3 (बृहस्पति): 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं. आज आप रोटी पर हल्दी का तिलक लगाकर उस पर चने की दाल या बेसन का लड्डू रखकर गौ माता को खिलाएं. ऐसा करने से ज्ञान, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि में तेजी से वृद्धि होती है.

मूलांक 4 (राहु): 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों पर राहु का प्रभाव रहता है. आज आप गाय को उड़द की दाल, बाजरा या सात प्रकार के अनाज (सतनाजा) खिलाएं. इसके अलावा किसी गौशाला में जाकर साफ-सफाई में श्रमदान करना आपके जीवन से अचानक आने वाले संकटों और भ्रम को दूर करेगा.

मूलांक 5 (बुध): 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी बुध ग्रह हैं. आज के दिन गौ माता को हरा चारा, ताजा पालक या भिगोई हुई साबुत हरी मूंग खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपकी वाणी में मधुरता व प्रभाव बढ़ता है.

मूलांक 6 (शुक्र): 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी शुक्र देव हैं. आप आज गाय को मिश्री, सफेद मक्खन या सफेद बर्फी खिलाएं और उन्हें सुगंधित फूलों की माला पहनाएं. यह सरल उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है और भौतिक सुख-सुविधाओं के द्वार खोलता है.

मूलांक 7 (केतु): 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह केतु है. आज आप गाय को तिल के लड्डू या गुड़-तिल मिली हुई रोटी खिलाएं. साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा के लिए धन का दान करें. इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और लंबे समय से अटके हुए काम बनने लगते हैं.

मूलांक 8 (शनि): 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी कर्मफल दाता शनि हैं. आज आप किसी काली या श्यामा गाय को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी और काला तिल या गुड़ खिलाएं. इस उपाय से शनि दोष शांत होता है और नौकरी व कारोबार में स्थिरता आती है.

मूलांक 9 (मंगल): 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है. आज आप गाय को गुड़, मसूर की दाल या कोई लाल फल जैसे सेब खिलाएं. इससे साहस और ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तथा भूमि-भवन या संपत्ति से जुड़े विवादों में लाभ मिलता है.

गोपाष्टमी पूजा की सरल विधि और जरूरी नियम:

स्नान और श्रृंगार: गोपाष्टमी के दिन सुबह स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर या नजदीकी गौशाला में जाकर गाय और बछड़े को स्वच्छ जल से नहलाएं और फूलों की माला पहनाकर उनका श्रृंगार करें.

तिलक और आरती: गौ माता के माथे पर हल्दी, रोली और चंदन का तिलक लगाएं. इसके बाद धूप-दीप जलाकर श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारें.

मूलांक अनुसार भोग: आरती के बाद अपने मूलांक के अनुसार तैयार किया गया विशेष भोग गौ माता को प्रेमपूर्वक खिलाएं.

परिक्रमा और चरण रज: पूजा संपन्न होने के बाद गौ माता की 1 या 7 बार परिक्रमा करें. आशीर्वाद के रूप में उनके खुरों (पैरों) के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी (चरण रज) अपने माथे पर जरूर लगाएं.

मौन और सम्मान (जरूरी नियम): इस पावन दिन गाय को भूलकर भी बासी, जूठा या खराब भोजन न दें. गौ माता को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं और पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें.

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