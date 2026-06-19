Ank Rashifal 19 June 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) में मूलांक का विशेष महत्व होता है. किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि (Date of Birth) के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+9 = 10 (1+0 = 1) होगा.

19 जून 2026, शुक्रवार के दिन का दैनिक मूलांक 1 है, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं. वहीं आज की पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक (Life Path Number) 8 (1+9+0+6+2+0+2+6 = 26 = 2+6 = 8) है, जिसके स्वामी शनि देव हैं.

आइए जानते हैं अंकशास्त्रीय गणना के अनुसार आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, लव लाइफ, धन और सेहत के लिहाज से शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा.

मूलांक 1 (Mulaank 1)

जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज का दैनिक मूलांक भी 1 ही है. ऑफिस या बिजनेस में आपकी लीडरशिप और काम करने के अंदाज की तारीफ होगी. सीनियर्स आज आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकते हैं. हालांकि, भाग्यांक 8 (शनि) के प्रभाव के कारण आपको सफलता थोड़ी मेहनत के बाद ही मिलेगी, इसलिए शॉर्टकट अपनाने से बचें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ के मामले में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस बातचीत के दौरान अपने ईगो (अहंकार) को बीच में न आने दें.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के कारण आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है.

शुभ रंग: गोल्डन और लाल.

मूलांक 2 (Mulaank 2)

जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख

करियर और बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, किसी की कही-सुनी बात पर रिएक्ट न करें. बिजनेस से जुड़े लोग आज नई डील्स को लेकर थोड़े असमंजस में रह सकते हैं; कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर का पूरा सपोर्ट और इमोशनल बैकअप मिलेगा, जिससे आपका मूड फ्रेश रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज आपको कफ या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है, ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें.

शुभ रंग: सफेद और सिल्वर.

मूलांक 3 (Mulaank 3)

जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में प्रगति लेकर आया है. जो लोग शिक्षा, कंसल्टेंसी या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

लव और रिलेशनशिप: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और शाम को भाई-बहनों या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. लव लाइफ में भी आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस बाहर के ऑइली और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: पीला और केसरिया.

मूलांक 4 (Mulaank 4)

जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन अपनी पेंडिंग फाइल्स और अधूरे कामों को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. ऑफिस में आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर अधिकारी वर्ग प्रभावित होगा. आज किसी नए और बड़े निवेश (Investment) से दूर रहना ही आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेहतर होगा.

लव और रिलेशनशिप: दांपत्य जीवन में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है; काम की व्यस्तता के कारण अपने पार्टनर को नजरअंदाज न करें, अन्यथा घर में तनाव हो सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत के मोर्चे पर आज पेट दर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है, हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: लाइट ब्लू और ग्रे.

मूलांक 5 (Mulaank 5)

जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख

करियर और बिजनेस: व्यापार, मार्केटिंग और मीडिया के क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी कुशल संवाद शैली (Communication Skills) आज किसी बड़ी और अटकी हुई बिजनेस डील को फाइनल करवाने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में नई नेटवर्किंग के मौके मिलेंगे.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज नया रोमांच देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी और आप साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा, लेकिन मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा समय अपनी पसंदीदा हॉबीज को जरूर दें.

शुभ रंग: हरा और पेस्टल शेड्स.

मूलांक 6 (Mulaank 6)

जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख

करियर और बिजनेस: शुक्रवार का दिन मूलांक 6 के जातकों के लिए अति अनुकूल होता है क्योंकि इसके स्वामी शुक्र देव हैं. कला, ग्लैमर, डिजाइनिंग और लक्जरी आइटम्स के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज बंपर मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आराम और कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

लव और रिलेशनशिप: प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस की एंट्री होगी, पार्टनर के साथ शॉपिंग या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों को प्रपोजल मिल सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत बेहतरीन रहेगी, आज आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और स्किन केयर पर ध्यान देंगे.

शुभ रंग: गुलाबी और चमकीला सफेद.

मूलांक 7 (Mulaank 7)

जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन आत्मनिरीक्षण और रिसर्च से जुड़े कामों के लिए अनुकूल है. आईटी, कोडिंग या किसी गंभीर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में आकर किसी नई व्यावसायिक डील पर साइन न करें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज आप थोड़ा अकेलापन पसंद कर सकते हैं; पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी न हो, इसलिए उन्हें अपनी मनःस्थिति के बारे में स्पष्ट बता दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचने) के कारण सिरदर्द हो सकता है, ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट और लाइट ग्रीन.

मूलांक 8 (Mulaank 8)

जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 8 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक भी 8 ही है. आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच आज आपको करियर और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा पहुंचाएगी. बिजनेस में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए दिन अनुकूल है.

लव और रिलेशनशिप: वर्कप्लेस पर ओवरकमिटमेंट से बचें. परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आज आप बखूबी निभाएंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, भारी एक्सरसाइज से बचें और स्ट्रेचिंग करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और पर्पल.

मूलांक 9 (Mulaank 9)

जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन उच्च ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. वर्कप्लेस पर अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य और शनि की संयुक्त ऊर्जा के कारण सीनियर्स के साथ छोटी-मोटी बहस होने की आशंका है, डिप्लोमैटिक रहें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज आपसी तालमेल शानदार रहेगा, जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव आज पूरी तरह से दूर हो जाएगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप खुद को काफी फिट महसूस करेंगे, इस हाई-एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए योग या जिम का सहारा लें.

शुभ रंग: लाल और नारंगी.

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