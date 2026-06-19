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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAnk Rashifal 19 June 2026: आज सूर्य-शनि का टकराव! इन 4 मूलांक वालों के जीवन में अचानक आएगा बड़ा बदलाव

Ank Rashifal 19 June 2026: आज सूर्य-शनि का टकराव! इन 4 मूलांक वालों के जीवन में अचानक आएगा बड़ा बदलाव

Aaj Ka Ank Rashifal 19 June 2026: जानिए अपनी जन्मतिथि के अनुसार कैसा रहेगा आपका 19 जून शुक्रवार का दिन. मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का करियर, लव लाइफ और आर्थिक राशिफल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Jun 2026 12:46 AM (IST)
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Ank Rashifal 19 June 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) में मूलांक का विशेष महत्व होता है. किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि (Date of Birth) के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+9 = 10 (1+0 = 1) होगा.

19 जून 2026, शुक्रवार के दिन का दैनिक मूलांक 1 है, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं. वहीं आज की पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक (Life Path Number) 8 (1+9+0+6+2+0+2+6 = 26 = 2+6 = 8) है, जिसके स्वामी शनि देव हैं.

आइए जानते हैं अंकशास्त्रीय गणना के अनुसार आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, लव लाइफ, धन और सेहत के लिहाज से शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा.

मूलांक 1 (Mulaank 1)

जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज का दैनिक मूलांक भी 1 ही है. ऑफिस या बिजनेस में आपकी लीडरशिप और काम करने के अंदाज की तारीफ होगी. सीनियर्स आज आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकते हैं. हालांकि, भाग्यांक 8 (शनि) के प्रभाव के कारण आपको सफलता थोड़ी मेहनत के बाद ही मिलेगी, इसलिए शॉर्टकट अपनाने से बचें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ के मामले में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस बातचीत के दौरान अपने ईगो (अहंकार) को बीच में न आने दें.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के कारण आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है.

शुभ रंग: गोल्डन और लाल.

मूलांक 2 (Mulaank 2)

जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख

करियर और बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, किसी की कही-सुनी बात पर रिएक्ट न करें. बिजनेस से जुड़े लोग आज नई डील्स को लेकर थोड़े असमंजस में रह सकते हैं; कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर का पूरा सपोर्ट और इमोशनल बैकअप मिलेगा, जिससे आपका मूड फ्रेश रहेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज आपको कफ या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है, ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें.

शुभ रंग: सफेद और सिल्वर.

मूलांक 3 (Mulaank 3)

जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में प्रगति लेकर आया है. जो लोग शिक्षा, कंसल्टेंसी या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

लव और रिलेशनशिप: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और शाम को भाई-बहनों या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. लव लाइफ में भी आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस बाहर के ऑइली और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: पीला और केसरिया.

मूलांक 4 (Mulaank 4)

जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन अपनी पेंडिंग फाइल्स और अधूरे कामों को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. ऑफिस में आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर अधिकारी वर्ग प्रभावित होगा. आज किसी नए और बड़े निवेश (Investment) से दूर रहना ही आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेहतर होगा.

लव और रिलेशनशिप: दांपत्य जीवन में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है; काम की व्यस्तता के कारण अपने पार्टनर को नजरअंदाज न करें, अन्यथा घर में तनाव हो सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत के मोर्चे पर आज पेट दर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है, हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: लाइट ब्लू और ग्रे.

मूलांक 5 (Mulaank 5)

जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख

करियर और बिजनेस: व्यापार, मार्केटिंग और मीडिया के क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी कुशल संवाद शैली (Communication Skills) आज किसी बड़ी और अटकी हुई बिजनेस डील को फाइनल करवाने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में नई नेटवर्किंग के मौके मिलेंगे.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज नया रोमांच देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी और आप साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा, लेकिन मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा समय अपनी पसंदीदा हॉबीज को जरूर दें.

शुभ रंग: हरा और पेस्टल शेड्स.

मूलांक 6 (Mulaank 6)

जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख

करियर और बिजनेस: शुक्रवार का दिन मूलांक 6 के जातकों के लिए अति अनुकूल होता है क्योंकि इसके स्वामी शुक्र देव हैं. कला, ग्लैमर, डिजाइनिंग और लक्जरी आइटम्स के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज बंपर मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आराम और कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

लव और रिलेशनशिप: प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस की एंट्री होगी, पार्टनर के साथ शॉपिंग या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों को प्रपोजल मिल सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत बेहतरीन रहेगी, आज आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और स्किन केयर पर ध्यान देंगे.

शुभ रंग: गुलाबी और चमकीला सफेद.

मूलांक 7 (Mulaank 7)

जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन आत्मनिरीक्षण और रिसर्च से जुड़े कामों के लिए अनुकूल है. आईटी, कोडिंग या किसी गंभीर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में आकर किसी नई व्यावसायिक डील पर साइन न करें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज आप थोड़ा अकेलापन पसंद कर सकते हैं; पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी न हो, इसलिए उन्हें अपनी मनःस्थिति के बारे में स्पष्ट बता दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचने) के कारण सिरदर्द हो सकता है, ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट और लाइट ग्रीन.

मूलांक 8 (Mulaank 8)

जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख

करियर और बिजनेस: मूलांक 8 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक भी 8 ही है. आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच आज आपको करियर और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा पहुंचाएगी. बिजनेस में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए दिन अनुकूल है.

लव और रिलेशनशिप: वर्कप्लेस पर ओवरकमिटमेंट से बचें. परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आज आप बखूबी निभाएंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, भारी एक्सरसाइज से बचें और स्ट्रेचिंग करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और पर्पल.

मूलांक 9 (Mulaank 9)

जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख

करियर और बिजनेस: आज का दिन उच्च ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. वर्कप्लेस पर अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य और शनि की संयुक्त ऊर्जा के कारण सीनियर्स के साथ छोटी-मोटी बहस होने की आशंका है, डिप्लोमैटिक रहें.

लव और रिलेशनशिप: लव लाइफ में आज आपसी तालमेल शानदार रहेगा, जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव आज पूरी तरह से दूर हो जाएगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप खुद को काफी फिट महसूस करेंगे, इस हाई-एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए योग या जिम का सहारा लें.

शुभ रंग: लाल और नारंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 Jun 2026 12:46 AM (IST)
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