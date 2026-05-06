Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और पारिवारिक मान-सम्मान लेकर आने वाला है. शुभ कार्यों और बिजनेस विस्तार के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अमृत के समान है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया अनुबंध न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

आर्थिक दृष्टि से आज आप बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से धन संचय के योग बनेंगे. विरासत में मिली पारिवारिक साख आज बिजनेसमैन के बहुत काम आएगी; कोई बड़ा क्लाइंट केवल आपके खानदान के नाम और भरोसे पर आपको बड़ा प्रोजेक्ट सौंप सकता है. बिजनेस विस्तार के लिए शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं. बड़ों के अनुभव से आपको मार्केट की नई नब्ज पकड़ने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बदलाव और स्थिरता का है. यदि आप नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो जॉइनिंग लेटर पर साइन करते समय सकारात्मकता बनाए रखें; यह बदलाव आपके जीवन में तरक्की लाएगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी संवाद शैली (Communication Skills) के दम पर विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की पूरी संभावना है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आज आप अपनी संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, जिससे घर में खिलखिलाहट और खुशियां बनी रहेंगी. बच्चों के साथ समय बिताने से आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिंग से जुड़े छात्रों व कलाकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. आपको कोई ऐसा बड़ा मंच मिल सकता है जहाँ आपकी प्रतिभा की तुलना क्षेत्र के दिग्गजों से की जाएगी. अपनी कला को निखारने का यह बेहतरीन अवसर है, इसे हाथ से न जाने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत है. काम की भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय निकालें. आपको नियमित रूप से मेडिटेशन (ध्यान) करना चाहिए. यह न केवल आपके तनाव को कम करेगा बल्कि आपके फोकस और कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा. पर्याप्त पानी पीएं और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).

भाग्यशाली अंक: 7.

अशुभ अंक: 9.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी. गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और मोदक का भोग अर्पित करें. 'ॐ वक्रतुण्डाय हुम्' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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