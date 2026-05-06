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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 6 May 2026: वृश्चिक राशि खानदानी साख से मिलेगा बड़ा काम और करियर में आएगा बड़ा बदलाव

Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 May 2026: वृश्चिक राशि खानदानी साख से मिलेगा बड़ा काम और करियर में आएगा बड़ा बदलाव

Scorpio Horoscope:6 मई 2026 वृश्चिक राशिफल आज खानदानी साख से मिलेगा बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल स्थिति होगी मजबूत. करियर में स्थिरता और संतान से मिलेगा सुख. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:21 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और पारिवारिक मान-सम्मान लेकर आने वाला है. शुभ कार्यों और बिजनेस विस्तार के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अमृत के समान है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया अनुबंध न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
आर्थिक दृष्टि से आज आप बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से धन संचय के योग बनेंगे. विरासत में मिली पारिवारिक साख आज बिजनेसमैन के बहुत काम आएगी; कोई बड़ा क्लाइंट केवल आपके खानदान के नाम और भरोसे पर आपको बड़ा प्रोजेक्ट सौंप सकता है. बिजनेस विस्तार के लिए शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं. बड़ों के अनुभव से आपको मार्केट की नई नब्ज पकड़ने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बदलाव और स्थिरता का है. यदि आप नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो जॉइनिंग लेटर पर साइन करते समय सकारात्मकता बनाए रखें; यह बदलाव आपके जीवन में तरक्की लाएगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी संवाद शैली (Communication Skills) के दम पर विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की पूरी संभावना है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आज आप अपनी संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, जिससे घर में खिलखिलाहट और खुशियां बनी रहेंगी. बच्चों के साथ समय बिताने से आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिंग से जुड़े छात्रों व कलाकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. आपको कोई ऐसा बड़ा मंच मिल सकता है जहाँ आपकी प्रतिभा की तुलना क्षेत्र के दिग्गजों से की जाएगी. अपनी कला को निखारने का यह बेहतरीन अवसर है, इसे हाथ से न जाने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत है. काम की भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय निकालें. आपको नियमित रूप से मेडिटेशन (ध्यान) करना चाहिए. यह न केवल आपके तनाव को कम करेगा बल्कि आपके फोकस और कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा. पर्याप्त पानी पीएं और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).
भाग्यशाली अंक: 7.
अशुभ अंक: 9.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी. गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और मोदक का भोग अर्पित करें. 'ॐ वक्रतुण्डाय हुम्' मंत्र का 108 बार जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:21 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और पारिवारिक मान-सम्मान लेकर आने वाला है। शुभ कार्यों और बिजनेस विस्तार के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अमृत के समान है।

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए धन और व्यवसाय के मामले में क्या खास है?

आर्थिक दृष्टि से आज आप बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से धन संचय के योग बनेंगे। विरासत में मिली पारिवारिक साख आज बिजनेसमैन के बहुत काम आएगी।

नौकरी और करियर के लिहाज से आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बदलाव और स्थिरता का है। यदि आप नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो यह बदलाव आपके जीवन में तरक्की लाएगा। मार्केटिंग से जुड़े लोग अपनी संवाद शैली से विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे।

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम और परिवार के संबंध में क्या अच्छा है?

पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। आज आप अपनी संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, जिससे घर में खुशियां बनी रहेंगी। जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा।

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिंग से जुड़े छात्रों व कलाकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। सेहत के लिहाज से मानसिक शांति पर ध्यान देने और मेडिटेशन करने की सलाह दी गई है।

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