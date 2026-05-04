Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खिलाड़ियों को टीम भावना दिखाने, विद्यार्थियों को एकाग्रता से सफलता मिलेगी।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज आपकी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का है. ग्रह गोचर अनुकूल होने से बिजनेसमैन के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और आपकी साख एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में स्थापित होगी. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पेटेंट या ट्रेडमार्क से जुड़ा कोई पुराना कानूनी मामला आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जो आपके ब्रांड को नई मजबूती देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रबंधन क्षमता (Management Skills) की सराहना होगी. एम्प्लॉयड जातक ऑफिस के काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच सटीक संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक थकान नहीं होगी. नई नौकरी जॉइन करने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है. यदि आप करियर के सिलसिले में पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं, तो यह आपके लिए धन और सम्मान दोनों लेकर आएगी.

शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Students)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी टीम स्पिरिट दिखाने का है. मैदान पर आपका सहयोग और नेतृत्व आपकी टीम को किसी बड़े अभ्यास मैच या कॉम्पिटिशन में जीत दिला सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन नई ऊर्जा से भरा रहेगा. आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास कठिन विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन उत्सव भरा हो सकता है. घर में सगाई या किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू होने से खुशियों का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता आएगी और अपनों के साथ समय बिताकर आपको असीम शांति महसूस होगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन राहत भरा है. यदि आप पिछले काफी समय से कमर या गर्दन के पुराने दर्द से परेशान थे, तो आज आपको उसमें जादुई राहत महसूस होगी. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता के कारण आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान पाएंगे. नियमित हल्का व्यायाम जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

उपाय: आज भगवान शिव को दूध और शहद अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. तांबे के बर्तन से जल पीना आपके लिए शुभ रहेगा.

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