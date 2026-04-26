Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय अत्यंत उत्तम है. राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज आप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे. आपकी कड़ी मेहनत और दूरदर्शी सोच (Vision) को देखते हुए आपको किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक फोरम में बतौर 'मोटिवेशनल स्पीकर' आमंत्रित किया जा सकता है. यदि आप आज अपना नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के बीच श्रीगणेश करें. यह उपक्रम भविष्य में बड़ा नाम और धन कमाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "विजय" का है. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और पराक्रम देखने लायक होगा. आपके प्रोजेक्ट की सफलता बॉस को आपका मुरीद बना देगी. अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी आपके काम की चर्चा होगी. आपके द्वारा विकसित किए गए वर्किंग सिस्टम को कंपनी एक 'आदर्श मॉडल' के रूप में स्वीकार कर सकती है. करियर की सभी बाधाएं आज स्वतः ही समाप्त होती नजर आएंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और लर्नर्स के लिए आज का दिन प्रयोगों का है. प्रैक्टिस के दौरान आपके नए प्रयोग आपको डिजिटल आर्ट या अपनी फील्ड की नई बारीकियों से रूबरू कराएंगे. आपकी जिज्ञासा आज आपको किसी ऐसे योग्य गुरु से मिलवा सकती है, जो आपके करियर को डिजिटल युग के अनुसार नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

संडे का भरपूर आनंद आज आप अपने परिवार के साथ लेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको नई ऊर्जा से भर देगा. आप अपने रिश्तों में जमी पुरानी कड़वाहट या 'धूल' को अपनी समझदारी से साफ करने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी और बच्चों के साथ आपसी तालमेल बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आपकी रुचि आज आपको आध्यात्मिक लाभ भी देगी. आप प्राणायाम के नए अभ्यास सीखेंगे, जो आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करने में सहायक होंगे. इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कई गुना बढ़ जाएगी और आप खुद को भीतर से बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: रेड

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय:

चन्द्रमा-केतु के दोष से बचने और सफलता के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या लाल फूल अर्पित करें.

FAQs

1. नया स्टार्टअप शुरू करने का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का समय नया काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. करियर में आज क्या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है?

आज आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम को कंपनी एक मानक (Model) के रूप में अपना सकती है और आपको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकती है.

3. स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या विशेष करना चाहिए?

आज प्राणायाम और श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करें, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए बहुत प्रभावी रहेगा.

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