Vrishchik Rashifal 23 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि (Scorpio) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन स्वास्थ्य में सुधार और व्यावसायिक लाभ लेकर आने वाला है. 6वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके शत्रुओं और रोगों पर विजय दिलाने में सहायक होगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मुनाफे वाला है. आपको किसी नए वेंडर के साथ डीलिंग करने का सुनहरा मौका मिलेगा, जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा. कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी का माल मिलने से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. हालांकि, आज आपके भीतर कुछ कामों को टालने की प्रवृत्ति (Procrastination) देखी जा सकती है, इससे बचें. व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल रहेंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

जॉब में आज आपको सीनियर मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखने का मंच मिलेगा. यदि आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और प्रमोशन की राह आसान हो जाएगी. वर्कस्पेस पर आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन केवल बाहरी व्यक्तित्व के बजाय उनके स्वभाव और विचारों को समझना जरूरी है. यदि आपका कोई काम विदेश से संबंधित अटका हुआ है, तो उसमें आज गति आएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अनुकूल है. आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. आपकी मेहनत का फल मिलने का समय नजदीक है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. परिवार में आपके विचारों और बातों को महत्व दिया जाएगा और सभी सदस्य आपका समर्थन करेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. शारीरिक कमजोरी की वजह से आप मानसिक रूप से थोड़ा खुद को लो महसूस कर सकते हैं. हालांकि, अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आप नियमित कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. योग और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(FAQs)

1. नए वेंडर के साथ डील करते समय क्या सावधानी रखें?

डील फायदेमंद है, लेकिन कागजी कार्यवाही और माल की क्वालिटी की जांच स्वयं करें. लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए पारदर्शिता रखें.

2. करियर में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आज क्या करें?

मीटिंग्स में सक्रिय रहें और डेटा के साथ अपनी बात रखें. आपकी तैयारी ही आपको सीनियर्स की नजरों में लाएगी.

3. मानसिक कमजोरी दूर करने का उपाय क्या है?

5वें भाव का चन्द्रमा मंत्र साधना के लिए उत्तम है. "ॐ नमः शिवाय" का जप करें, इससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.