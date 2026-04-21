Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा वाला.

व्यापार में नकदी प्रवाह रुकने से चेक बाउंस की स्थिति.

नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस की राजनीति से बचना चाहिए.

विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. चंद्रमा आज आपके 8वें भाव (8th House) में गोचर करेंगे, जो दुर्घटना और अनिश्चितता का भाव माना जाता है.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. विशेष ध्यान दें कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है, तो आज आपकी कुंडली में मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देगा. हालांकि, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के दौरान यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज सितारों की चाल काफी कठिन नजर आ रही है. शेयर मार्केट में गिरावट आपके पुराने निवेश को प्रभावित कर सकती है. टैरिफ नियमों में अचानक बदलाव के कारण कच्चे माल (Raw Material) की आवक रुक सकती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज नकदी का प्रवाह (Cash Flow) रुकने से चेक बाउंस होने जैसी स्थिति बन सकती है. यदि आप विदेश से कोई मशीनरी मंगवाने का विचार कर रहे हैं, तो आज इसे त्याग दें, अन्यथा आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संभलकर चलने का है. ऑफिस में आपकी सौम्यता और शांत व्यवहार को सहकर्मी आपकी कमजोरी समझने की भूल कर सकते हैं. ग्लोबल ट्रेड वॉर के कारण कंपनी में बोनस या इंक्रीमेंट से जुड़ी खबरें नकारात्मक हो सकती हैं, जिससे मन में हताशा आ सकती है. कार्यस्थल पर गपशप और राजनीति से दूर रहें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और नए हुनर सीखने वालों (Learners) के लिए आज बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. आज कोई नया सॉफ्टवेयर या कठिन हुनर सीखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा; एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को आज अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. हार न मानें, बल्कि अपनी मेहनत को दोगुना करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज सावधानी आवश्यक है. प्रॉपर्टी के लेन-देन में जल्दबाजी न करें, वरना भारी घाटा होने के प्रबल योग हैं. प्रतिद्वंद्वी आपकी सामाजिक छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा सकते हैं. समाज सेवा और राजनीति में आपकी मेहनत को आज नजरअंदाज किया जा सकता है. रिश्तों में आज वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कष्टकारी रह सकता है. अत्यधिक कार्यभार और आर्थिक चिंताओं के कारण अनिद्रा (Insomnia) और मानसिक तनाव की समस्या बनी रहेगी. यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. भरपूर पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं. हरे मूंग का दान करें और गाय को हरी घास खिलाएं.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों को आज निवेश करना चाहिए या नहीं?

बिल्कुल नहीं. आज शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय प्रतिकूल है; वित्तीय हानि की आशंका है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा वर्जित है?

आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा, इसे टालना ही बेहतर है.

3. तनाव दूर करने के लिए आज क्या विशेष उपाय करें?

आज श्री गणेश की आराधना और गाय की सेवा करने से मानसिक शांति मिलेगी और संकट दूर होंगे.

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