हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 21 April 2026: वृश्चिक राशि शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश से आज रहें दूर, नकदी की कमी बढ़ा सकती है बिजनेसमैन की चिंता

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 April 2026: वृश्चिक राशि शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश से आज रहें दूर, नकदी की कमी बढ़ा सकती है बिजनेसमैन की चिंता

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 21 अप्रैल 2026 चंद्रमा के 8वें भाव में रहने से आज आर्थिक जोखिम और यात्रा में सावधानी बरतें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा वाला.
  • व्यापार में नकदी प्रवाह रुकने से चेक बाउंस की स्थिति.
  • नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस की राजनीति से बचना चाहिए.
  • विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. चंद्रमा आज आपके 8वें भाव (8th House) में गोचर करेंगे, जो दुर्घटना और अनिश्चितता का भाव माना जाता है.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. विशेष ध्यान दें कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है, तो आज आपकी कुंडली में मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देगा. हालांकि, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के दौरान यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज सितारों की चाल काफी कठिन नजर आ रही है. शेयर मार्केट में गिरावट आपके पुराने निवेश को प्रभावित कर सकती है. टैरिफ नियमों में अचानक बदलाव के कारण कच्चे माल (Raw Material) की आवक रुक सकती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज नकदी का प्रवाह (Cash Flow) रुकने से चेक बाउंस होने जैसी स्थिति बन सकती है. यदि आप विदेश से कोई मशीनरी मंगवाने का विचार कर रहे हैं, तो आज इसे त्याग दें, अन्यथा आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संभलकर चलने का है. ऑफिस में आपकी सौम्यता और शांत व्यवहार को सहकर्मी आपकी कमजोरी समझने की भूल कर सकते हैं. ग्लोबल ट्रेड वॉर के कारण कंपनी में बोनस या इंक्रीमेंट से जुड़ी खबरें नकारात्मक हो सकती हैं, जिससे मन में हताशा आ सकती है. कार्यस्थल पर गपशप और राजनीति से दूर रहें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और नए हुनर सीखने वालों (Learners) के लिए आज बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. आज कोई नया सॉफ्टवेयर या कठिन हुनर सीखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा; एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को आज अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. हार न मानें, बल्कि अपनी मेहनत को दोगुना करें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज सावधानी आवश्यक है. प्रॉपर्टी के लेन-देन में जल्दबाजी न करें, वरना भारी घाटा होने के प्रबल योग हैं. प्रतिद्वंद्वी आपकी सामाजिक छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा सकते हैं. समाज सेवा और राजनीति में आपकी मेहनत को आज नजरअंदाज किया जा सकता है. रिश्तों में आज वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कष्टकारी रह सकता है. अत्यधिक कार्यभार और आर्थिक चिंताओं के कारण अनिद्रा (Insomnia) और मानसिक तनाव की समस्या बनी रहेगी. यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. भरपूर पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 2
 आज का उपाय: आज गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं. हरे मूंग का दान करें और गाय को हरी घास खिलाएं.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों को आज निवेश करना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल नहीं. आज शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय प्रतिकूल है; वित्तीय हानि की आशंका है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा वर्जित है?
आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा, इसे टालना ही बेहतर है.

3. तनाव दूर करने के लिए आज क्या विशेष उपाय करें?
आज श्री गणेश की आराधना और गाय की सेवा करने से मानसिक शांति मिलेगी और संकट दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों को आज निवेश करना चाहिए या नहीं?

आज शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय प्रतिकूल है; वित्तीय हानि की आशंका है, इसलिए निवेश से बचें।

आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा वर्जित है?

आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा, इसे टालना ही बेहतर है।

तनाव दूर करने के लिए आज क्या विशेष उपाय करें?

आज श्री गणेश की आराधना, 21 दूर्वा चढ़ाना, हरे मूंग का दान और गाय को हरी घास खिलाने से मानसिक शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो अनिश्चितता का भाव है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 April 2026: वृश्चिक राशि शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश से आज रहें दूर, नकदी की कमी बढ़ा सकती है बिजनेसमैन की चिंता
वृश्चिक राशिफल 21 अप्रैल 2026 शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश से आज रहें दूर, नकदी की कमी बढ़ा सकती है बिजनेसमैन की चिंता
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 21 April 2026: भाग्य भाव में चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बैंक लोन और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में मिलेगी बड़ी सफलता
तुला राशिफल 21 अप्रैल 2026 भाग्य भाव में चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बैंक लोन और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 21 April 2026: कन्या राशि आज अपनी सूझबूझ से बनेंगे मार्केट लीडर, बिजनेस में कम लागत और भारी मुनाफे के योग
कन्या राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज अपनी सूझबूझ से बनेंगे मार्केट लीडर, बिजनेस में कम लागत और भारी मुनाफे के योग
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 21 April 2026: सिंह राशि मालव्य योग से सुलझेंगे बैंक लोन के मामले, शोरूम विस्तार और वेंडर्स के साथ होंगे बड़े सौदे
सिंह राशिफल 21 अप्रैल 2026 मालव्य योग से सुलझेंगे बैंक लोन के मामले, शोरूम विस्तार और वेंडर्स के साथ होंगे बड़े सौदे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका अरविंद केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
कौन हैं दिल्ली HC की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
आईपीएल 2026
IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस? GT के खिलाफ किया कमाल
IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस?
बॉलीवुड
'मैंने मना कर दिया था...', राकेश बेदी ने रिजेक्ट कर दी थी आदित्य धर की फिल्म, जानिए फिर कैसे बनी बात?
'मैंने मना कर दिया था...', राकेश बेदी ने रिजेक्ट कर दी थी आदित्य धर की फिल्म, जानिए फिर कैसे बनी बात?
बॉलीवुड
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
इंडिया
Nashik TCS Case: नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
Results
Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget