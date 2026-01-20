हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 20 January 2026: वृश्चिक राशि का दबदबा, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के योग

Scorpio Horoscope 20 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, जिससे साहस, आत्मविश्वास और सामाजिक संपर्कों में बढ़ोतरी होगी. किसी मित्र से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. आज का दिन प्रयास प्रधान है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के लिहाज से आज विशेष सतर्कता जरूरी है. हृदय रोग से ग्रसित लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. नियमित दवा, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आवश्यक है. मानसिक तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ समय अकेले बैठकर योग और ध्यान करें. इससे मन शांत रहेगा और ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा है. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि अपेक्षित लाभ पाने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे. यदि आप अपने मुख्य बिजनेस के साथ किसी नए या समानांतर बिजनेस में हाथ आजमाने का विचार कर रहे हैं, तो पहले पूरी रिसर्च करना अनिवार्य है. बिना जानकारी के किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आपकी कार्यक्षमता और समर्पण को देखकर उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. आपकी सफलता अन्य सहकर्मियों को भी प्रेरित करेगी. हालांकि ईर्ष्या करने वाले लोग आपके सामने कुछ चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंत में वे सफल नहीं हो पाएंगे. संयम और आत्मविश्वास बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मेहनत के अनुसार सुधरेगी. अचानक धन लाभ के योग कम हैं, लेकिन स्थिर आय बनी रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत पर ध्यान दें. किसी को उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आपकी समझदारी और सलाह से किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है. परिवार के सदस्य आपकी बातों को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ संवाद अच्छा रहेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल

रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मान सम्मान बढ़ेगा. छात्रों का ध्यान आज आर्टिस्टिक और क्रिएटिव स्किल्स की ओर अधिक रहेगा. जो विद्यार्थी कला, डिजाइन, लेखन या रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग. क्रीम
भाग्यशाली अंक. 4
अनलकी अंक. 9
उपाय. आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं
हां. आपकी क्षमता के आधार पर उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

Q2. बिजनेस में नया निवेश करना सही रहेगा
रिसर्च के बाद ही निवेश करें, जल्दबाजी से बचें.

Q3. मानसिक तनाव कैसे कम होगा
योग, ध्यान और थोड़े समय का एकांत आपको मानसिक शांति देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
