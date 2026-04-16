Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खोलने वाला है. आज के पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' बनाएंगे, जिससे पंचम भाव में मानसिक चंचलता रह सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) विशेष फलदायी है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नए साझेदार के जुड़ने से व्यापार को नई दिशा और आधुनिक तकनीक मिलेगी. जिम्मेदारियों का सही बंटवारा आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश या उससे जुड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो शाम 05.00 से 06.00 बजे के मध्य करना आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. बिजनेसमैन को अपने किसी खास प्रॉडक्ट के लिए मार्केट से सकारात्मक फीडबैक मिलेगा और पुराने स्टॉक की बिक्री में भी बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और संसाधनों का सही उपयोग करने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी. ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के लिए आपको लीडर के तौर पर चुना जा सकता है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि काफी समय से अटकी हुई आपकी इंक्रीमेंट की फाइल पर आज मुहर लग सकती है. पदोन्नति के साथ-साथ आपको बेहतर ऑफिस स्पेस और नई सुविधाएं मिलने के भी प्रबल योग हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई के तरीकों में बदलाव करने का है, जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. शिक्षकों का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन आपकी हर दुविधा को दूर करेगा. आज लाइब्रेरी या किसी शांत स्थान पर बैठकर की गई पढ़ाई आपके लिए बहुत प्रभावी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आप किसी पुरानी और लंबी बीमारी, विशेषकर छाती या पेट से संबंधित रोगों से परेशान थे, तो आज उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आपकी जीवनशक्ति बढ़ेगी और आप शारीरिक रूप से खुद को काफी फिट महसूस करेंगे. फिर भी, खान-पान में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ आज एक यादगार शाम बीतेगी, जहाँ आप एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपके द्वारा वंचित वर्ग के लिए की गई पहल रंग लाएगी, जिससे आपको किसी प्रतिष्ठित मंच पर सम्मानित भी किया जा सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों को जनसंपर्क अभियान में भारी सफलता मिलेगी और युवाओं का समर्थन आपके पक्ष में माहौल बनाएगा.

आज का विशेष उपाय

वृश्चिक राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं.

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश करना शुभ है?

हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच प्रॉपर्टी या बिजनेस में निवेश करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा.

2. आज यात्रा के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद, सुरक्षित और सफलतादायक रहेगा.

3. इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए दिन कैसा है?

आज का दिन बहुत अनुकूल है. सितारों की स्थिति बता रही है कि आपकी मेहनत का फल पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है.

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