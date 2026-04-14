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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 14 April 2026: संपत्ति के मामले होंगे हल, लेकिन डेटा लॉस और रिश्तों में कड़वाहट से रहें सावधान

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 April 2026: संपत्ति के मामले होंगे हल, लेकिन डेटा लॉस और रिश्तों में कड़वाहट से रहें सावधान

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 14 अप्रैल 2026 भूमि विवाद सुलझेंगे पर डेटा बैकअप का रखें ध्यान. संवाद की कमी से रिश्तों में तनाव और गले में इन्फेक्शन की आशंका. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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  • चंद्रमा चौथे भाव में, भूमि-संपत्ति के मामले सुलझेंगे।
  • व्यापार में डेटा बैकअप, वाणी पर नियंत्रण रखें।
  • नौकरीपेशा संचार में सावधानी, राजनीतिक तनाव संभव।
  • विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखें, निगेटिव मार्किंग से बचें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 4र्थ भाव (सुख व माता का भाव) में गोचर कर रहे हैं. 4थे भाव का चंद्रमा भूमि और संपत्ति से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है और निजी जीवन में तनाव बढ़ सकता है. वाशि, सुनफा और शुक्ल योग का साथ आपको कार्यक्षेत्र में संभलने का मौका देगा, लेकिन आज आपको अपने डेटा और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का है. महत्वपूर्ण फसलों या डिजिटल डेटा के गुम होने की प्रबल संभावना है, इसलिए बिजनेसमैन बैकअप की व्यवस्था जरूर रखें. पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने पार्टनर के साथ विश्वास की कमी खटक सकती है; पारदर्शिता की कमी आपकी मार्केट गुडविल को नुकसान पहुंचा सकती है. बिजनेस में पुराने और नए सिस्टम के बीच तालमेल न बैठने से 'डाटा मिसमैच' की समस्या आ सकती है. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय ही चुनें और उत्तर दिशा की यात्रा व्यापारिक सौदों के लिए फलदायी रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज अपने संचार (Communication) पर बहुत ध्यान देना होगा. ईमेल ड्राफ्ट करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें, अन्यथा आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर बिना बारीकी से पढ़े डिजिटल सिग्नेचर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है; विपक्षी दल आपकी निजी जिंदगी से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे छात्रों को विशेष सलाह है कि आज 'नेगेटिव मार्किंग' आपके स्कोर को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है. प्रश्नों को हल करते समय तुक्के मारने से बचें और केवल सटीक उत्तरों पर ही ध्यान केंद्रित करें. चंद्रमा की स्थिति पढ़ाई में थोड़ा आलस्य दे सकती है, जिससे बचने के लिए सुबह के समय प्राणायाम जरूर करें.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक मोर्चे पर चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है. विवाहित जोड़ों में संवाद की कमी से अलगाव जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए बैठकर बात सुलझाएं. अविवाहितों के लिए आज शादी की बात कहीं चलते-चलते अचानक रुक सकती है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें; गले में संक्रमण और थायराइड संबंधी समस्याएं आज उभर सकती हैं. ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम आदि से पूरी तरह दूरी बनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी कलर: सिल्वर (Silver)
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 7
आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान शांत रहें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं.

FAQs

1. आज भूमि-भवन से जुड़े मामलों में क्या सावधानी रखें?
भूमि के विवाद सुलझने के योग हैं, लेकिन पेपरवर्क करते समय हर क्लॉज को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

2. रिश्तों में आ रहे तनाव को कैसे कम करें?
संवादहीनता ही विवाद की जड़ है. राहु के प्रभाव से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहकर स्पष्ट बात करें.

3. सेहत को लेकर आज विशेष चेतावनी क्या है?
आज गले और थायराइड का ख्याल रखें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और राहुकाल में यात्रा न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

14 अप्रैल 2026 का दिन वृश्चिक राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो संपत्ति संबंधी मामलों में मदद कर सकता है. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक सुख में कमी और निजी जीवन में तनाव बढ़ सकता है.

व्यापारियों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

व्यापारियों को आज अपने डेटा का बैकअप रखने और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. पार्टनरशिप में विश्वास की कमी से नुकसान हो सकता है और सिस्टम में तालमेल न होने से 'डाटा मिसमैच' की समस्या आ सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज करियर के संबंध में क्या सलाह है?

नौकरीपेशा जातकों को आज अपने संचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ईमेल ड्राफ्ट करते समय सावधानी बरतें और किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?

विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए और तुक्के मारने से बचना चाहिए, क्योंकि 'नेगेटिव मार्किंग' नुकसान पहुंचा सकती है. आलस्य से बचने के लिए सुबह प्राणायाम करें.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

आज गले में संक्रमण और थायराइड संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें. ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम आदि से परहेज करें.

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