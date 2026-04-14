Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा चौथे भाव में, भूमि-संपत्ति के मामले सुलझेंगे।

व्यापार में डेटा बैकअप, वाणी पर नियंत्रण रखें।

नौकरीपेशा संचार में सावधानी, राजनीतिक तनाव संभव।

विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखें, निगेटिव मार्किंग से बचें।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 4र्थ भाव (सुख व माता का भाव) में गोचर कर रहे हैं. 4थे भाव का चंद्रमा भूमि और संपत्ति से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है और निजी जीवन में तनाव बढ़ सकता है. वाशि, सुनफा और शुक्ल योग का साथ आपको कार्यक्षेत्र में संभलने का मौका देगा, लेकिन आज आपको अपने डेटा और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने का है. महत्वपूर्ण फसलों या डिजिटल डेटा के गुम होने की प्रबल संभावना है, इसलिए बिजनेसमैन बैकअप की व्यवस्था जरूर रखें. पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने पार्टनर के साथ विश्वास की कमी खटक सकती है; पारदर्शिता की कमी आपकी मार्केट गुडविल को नुकसान पहुंचा सकती है. बिजनेस में पुराने और नए सिस्टम के बीच तालमेल न बैठने से 'डाटा मिसमैच' की समस्या आ सकती है. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय ही चुनें और उत्तर दिशा की यात्रा व्यापारिक सौदों के लिए फलदायी रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज अपने संचार (Communication) पर बहुत ध्यान देना होगा. ईमेल ड्राफ्ट करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें, अन्यथा आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर बिना बारीकी से पढ़े डिजिटल सिग्नेचर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है; विपक्षी दल आपकी निजी जिंदगी से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बनाए रखने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे छात्रों को विशेष सलाह है कि आज 'नेगेटिव मार्किंग' आपके स्कोर को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है. प्रश्नों को हल करते समय तुक्के मारने से बचें और केवल सटीक उत्तरों पर ही ध्यान केंद्रित करें. चंद्रमा की स्थिति पढ़ाई में थोड़ा आलस्य दे सकती है, जिससे बचने के लिए सुबह के समय प्राणायाम जरूर करें.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक मोर्चे पर चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है. विवाहित जोड़ों में संवाद की कमी से अलगाव जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए बैठकर बात सुलझाएं. अविवाहितों के लिए आज शादी की बात कहीं चलते-चलते अचानक रुक सकती है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें; गले में संक्रमण और थायराइड संबंधी समस्याएं आज उभर सकती हैं. ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम आदि से पूरी तरह दूरी बनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: सिल्वर (Silver)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान शांत रहें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं.

FAQs

1. आज भूमि-भवन से जुड़े मामलों में क्या सावधानी रखें?

भूमि के विवाद सुलझने के योग हैं, लेकिन पेपरवर्क करते समय हर क्लॉज को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

2. रिश्तों में आ रहे तनाव को कैसे कम करें?

संवादहीनता ही विवाद की जड़ है. राहु के प्रभाव से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहकर स्पष्ट बात करें.

3. सेहत को लेकर आज विशेष चेतावनी क्या है?

आज गले और थायराइड का ख्याल रखें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और राहुकाल में यात्रा न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.