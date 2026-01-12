Scorpio Rashifal 12 January 2026: वृश्चिक राशि को कानूनी झटका और सैलरी में कटौती, संभलकर चलें

स्वास्थ्य राशिफल
बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार लें, गर्म पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें. लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है.
बिजनेस राशिफल
बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को आज मेहनत के अनुसार लाभ न मिलने से निराशा हो सकती है. फिर भी धैर्य रखें, क्योंकि यह समय अस्थायी है. नए निवेश या बड़ी डील को 14 जनवरी के बाद ही करें, तभी मुनाफा मिलेगा.
नौकरी और करियर राशिफल
ऑफिस में सीनियर आपकी परफॉर्मेंस पर नजर बनाए रखेंगे. किसी भी तरह की गलती आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. सैलरी या इन्क्रीमेंट को लेकर उम्मीदें थोड़ी कमजोर रह सकती हैं, इसलिए फिलहाल स्थिर रहना बेहतर है.
फाइनेंस राशिफल
खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. लोन या उधार से जुड़ा मामला तनाव देगा. फिजूलखर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें. भाई-बहनों से सलाह लेकर आर्थिक निर्णय लें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में बहस या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आज शांत रहना बहुत जरूरी है. परिवार में आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, ऐसे में गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से स्थिति संभालें.
शिक्षा और छात्र राशिफल
इंजीनियरिंग और कॉमर्स से जुड़े छात्रों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से हालात संभल सकते हैं.
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 9
उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होगी.
FAQs
1. क्या आज नया निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, 14 जनवरी के बाद करना अधिक लाभदायक रहेगा.
2. पारिवारिक विवाद कैसे सुलझाएं?
शांत रहें, सीधे संवाद करें और गुस्से से बचें.
3. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन लें.