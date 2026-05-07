Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का संकेत देते हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा. मालव्य योग का साथ मिलने से कुछ क्षेत्रों में राहत मिलेगी, लेकिन दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत से बचना ही आपके हित में होगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. स्टॉक मैनेजमेंट में हुई किसी बड़ी लापरवाही या गड़बड़ी के कारण आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. ग्रहों का गोचर विपरीत होने से किसी पुराने कोर्ट केस में फैसला आपके प्रतिकूल आने की संभावना है, जिससे कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं. आर्थिक लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें, वरना किसी सरकारी जांच या कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी भी ग्रुप डिस्कशन या गपशप का हिस्सा न बनें, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से सीनियर के सामने पेश किया जा सकता है. बॉस का सख्त रवैया आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन किसी भी तरह की बहस नौकरी पर संकट ला सकती है. चुप रहकर अपना काम करना ही आज की सबसे बड़ी समझदारी होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रह सकता है. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को मैदान पर चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए भारी एक्सरसाइज या जोखिम भरे खेलों से दूर रहें. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. अपनी संगत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज कुछ तनाव महसूस हो सकता है. बच्चों के व्यवहार या उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे सामाजिक रूप से भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं. घर के बड़ों की सलाह लेना इस कठिन समय में मददगार साबित होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है. यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वाहन धीमी गति से चलाएं. मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. भारी सामान उठाने या जोखिम वाले शारीरिक कार्यों से आज बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा).

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 7.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. चने की दाल का दान करना भी लाभप्रद रहेगा.

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