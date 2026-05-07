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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 7 May 2026: वृषभ राशि संभलकर कदम उठाने का है समय, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 May 2026: वृषभ राशि संभलकर कदम उठाने का है समय, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 7 मई 2026, आज कानूनी और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. व्यापार में स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान दें और चोट लगने से बचें. जानें का वृषभ राशिफल

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का संकेत देते हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा. मालव्य योग का साथ मिलने से कुछ क्षेत्रों में राहत मिलेगी, लेकिन दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत से बचना ही आपके हित में होगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. स्टॉक मैनेजमेंट में हुई किसी बड़ी लापरवाही या गड़बड़ी के कारण आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. ग्रहों का गोचर विपरीत होने से किसी पुराने कोर्ट केस में फैसला आपके प्रतिकूल आने की संभावना है, जिससे कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं. आर्थिक लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें, वरना किसी सरकारी जांच या कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी भी ग्रुप डिस्कशन या गपशप का हिस्सा न बनें, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से सीनियर के सामने पेश किया जा सकता है. बॉस का सख्त रवैया आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन किसी भी तरह की बहस नौकरी पर संकट ला सकती है. चुप रहकर अपना काम करना ही आज की सबसे बड़ी समझदारी होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रह सकता है. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को मैदान पर चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए भारी एक्सरसाइज या जोखिम भरे खेलों से दूर रहें. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. अपनी संगत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज कुछ तनाव महसूस हो सकता है. बच्चों के व्यवहार या उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे सामाजिक रूप से भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं. घर के बड़ों की सलाह लेना इस कठिन समय में मददगार साबित होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आज आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है. यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वाहन धीमी गति से चलाएं. मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. भारी सामान उठाने या जोखिम वाले शारीरिक कार्यों से आज बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा).
  • भाग्यशाली अंक: 2.
  • अशुभ अंक: 7.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. चने की दाल का दान करना भी लाभप्रद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बाधाओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का संकेत देते हैं.

व्यापार और धन के मामले में वृषभ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

बिजनेस के लिहाज से दिन जोखिम भरा हो सकता है. स्टॉक मैनेजमेंट में लापरवाही से वित्तीय नुकसान हो सकता है. आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें, वरना सरकारी जांच का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

कार्यक्षेत्र में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. ग्रुप डिस्कशन से बचें, क्योंकि बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है. बॉस से बहस करने से बचें, चुप रहकर काम करना समझदारी होगी.

छात्रों को आज किस बात पर ध्यान देना चाहिए?

छात्रों के लिए एकाग्रता की कमी वाला दिन रह सकता है. खेलकूद से जुड़े छात्र चोट से बचें. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और संगत व सोशल मीडिया पर ध्यान दें.

वृषभ राशि वालों के लिए 7 मई 2026 के लिए शुभ अंक, रंग और उपाय क्या हैं?

आज का भाग्यशाली रंग गोल्डन (सुनहरा) और अंक 2 है. अशुभ अंक 7 है. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. चने की दाल का दान करना भी लाभकारी रहेगा.

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