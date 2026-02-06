Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 February 2026: वृषभ राशि सावधान, दुश्मन सक्रिय! जेब तो भरेगी पर जुबान बिगाड़ सकती है खेल!
Vrishabh Rashifal 7 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (6th House) में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति शत्रुओं और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत देती है. हालांकि, शूल योग आपके व्यावसायिक जीवन में लाभ की स्थितियां पैदा करेगा. आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और नकारात्मकता से बचने की आवश्यकता है.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन औसत रहेगा. छठे चंद्रमा के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है. अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. मानसिक रूप से शांत रहने के लिए शाम के समय धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेना आपके लिए तनाव कम करने का अच्छा जरिया बनेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है. शूल योग के प्रभाव से मार्केट का माहौल आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आपकी आय (Income) में वृद्धि होगी.
रणनीति: व्यवसाय में उचित प्लानिंग के साथ काम करें, इससे आपको बड़े और अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं.
खर्च: आज धर्म-कर्म और सामाजिक कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना है, जो आपको मानसिक संतोष देगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यस्थल पर आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. आपकी वर्कलोड (Workload) बढ़ सकता है, जिससे आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं.
वाणी पर नियंत्रण: ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें. अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी को दुखी करने वाली बात न कहें. पेशेवर मुद्दों को शांति से सुलझाना ही आज की सफलता का मंत्र है.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आपकी एकाग्रता बनी रहेगी. आज आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के अनुभवों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खुशनुमा है.
दाम्पत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर में शांति का वातावरण रहेगा.
लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. आज आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय न लें).
- भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
- भाग्यशाली अंक: 3
- अशुभ अंक: 7
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शत्रुओं पर विजय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें.
(FAQs)
1. वृषभ राशि वालों को आज शत्रुओं से कैसे बचना चाहिए?
छठे भाव का चंद्रमा 'गुप्त शत्रुओं' को सक्रिय कर सकता है. आज अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें और वर्कप्लेस पर किसी की बुराई करने से बचें.
2. आज करियर में आ रही चिंता को कैसे दूर करें?
बढ़ती जिम्मेदारियों को बोझ न समझें, बल्कि इसे अपनी प्रगति का हिस्सा मानें. बड़ों की सलाह लें, इससे आपका काम आसान हो जाएगा.
3. क्या आज नया बिजनेस डील करना सही है?
जी हां, शूल योग मार्केट को आपके पक्ष में बना रहा है. यदि आप एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आज की डील लंबे समय तक लाभ देगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
