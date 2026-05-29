Tarot Rashifal 29 May 2026: शुक्रवार का दिन मिथुन, मकर और मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास और आर्थिक प्रगति लेकर आया है. मिथुन राशि के लोगों के लंबे समय से रुके हुए सभी काम आज बन जाएंगे, वहीं मकर राशि वालों को पैतृक व्यवसाय और प्रॉपर्टी के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी. मेष राशि के जातक अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर कार्यक्षेत्र में जीत हासिल करेंगे. दूसरी ओर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को आज तनाव, गलत फैसलों और वाद-विवाद से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए योजना बनाकर काम करेंगे. आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को धन प्राप्ति की अच्छी संभावना बनती है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक जो फाइनेंस से जुड़े हैं उनके लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है. बातचीत के द्वारा ही आज आप अपने कई काम बनाने में सफल रहेंगे. धन संबंधित मामलों में परिवारजनों के साथ आज किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाकर रखें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद विशेष रहेगा. क्योंकि, आज आपके वह सभी काम बनते जाएंगे जो पिछले काफी लंबे समय से अटके हुए थे. आज नौकरीपेशा जातकों के ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं. आर्थिक लिहाज से दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है. यदि आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें. निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को खुद का हावी न होने दें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन मिलाजुला रहेगा. बहुत से कामों को समय पर पूरा करने का तनाव हावी रहेगा. अपने आप को संतुलित रखते हुए ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा क्योंकि, आज आपकी कमाई बहुत ही शानदार रहेगा. आज आपके खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के सभी दुश्मन आज ध्वस्त हो जाएंगे. साथ ही आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. कोर्ट केस में भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. हालांकि, आज ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अनुचित कार्य करने से थोड़ा परहेज करें. पैसे कमाने के लिए सही मार्ग का ही सहारा लें.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातक आज अपने कामकाज पर कम और अपनी हॉबी पर ज्यादा फोकस रखेंगे. आज कामकाज के सिलसिले में आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जिनकी मदद से अपनी योजनाओं को आज बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएंगे. हालांकि, आज निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक जो व्यापार करते हैं आज उसमें गति थोड़ी धीमी रहेगी. साथ ही आज आप कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाकर काम से संबंधित योजनाएं बनाएंगे. आज पारिवारिक मामलों का तनाव आप पर हावी हो सकता है. आज किसी भी अनजान व्यक्ति से धन का लेनदेन ना करें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज अपना सारा फोकस पब्लिक डीलिंग और सामाजिक संपर्क सूत्र बढ़ाने पर अधिक रहेगा. आत्मविश्वास के साथ आप अपना सारा कार्य करते नजर आएंगे. नौकरीपेशा वर्ग के जातक पिछले काफी समय से जिस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थे वह आज पूरा हो जाएगा. आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज खर्च करते समय अपनी जेब का जरुर ध्यान रखें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज अपने पैतृक व्यवसाय में संबंधियों की मदद से सभी काम पूरा करने में कामयाब रहेंगे. आज आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी मामलों में सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे. धन संबंधित मामलों में समय आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपकी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातक का मन आज थोड़ा चंचल रहने वाला है. आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक आज परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं. वित्तीय योजनाएं बनाने और उनका क्रियान्वयन के लिए समय काफी अच्छा रहेगा. आज आपके लिए लाभ की भी अच्छी संभावनाएं बन रही है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें. आज किसी से भी न उलझें. साथ ही जोश और भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. कामकाज से संबंधित जरूरी पेपर्स को संभाल कर रखें. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है. आपको सलाह है कि सूझबूझ से ही निवेश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.