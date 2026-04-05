Taurus Horoscope 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे, इम्युनिटी बेहतर रहेगी और योग व कार्डियो एक्सरसाइज से लाभ मिलेगा.

बिजनेस में आज आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और बड़े ऑर्डर्स मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है. जॉब करने वालों के लिए दिन अनुकूल है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको टीम लीड या हेड की जिम्मेदारी दिला सकती है. लव लाइफ में स्थिरता रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, घर में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है.

करियर राशिफल

करियर के क्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. मैनेजमेंट मीटिंग में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है. ऑफिस में आपकी छवि एक मजबूत लीडर के रूप में बनेगी, जिससे आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. एथलीट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. पिछले साल किए गए निवेश से मल्टीपल रिटर्न मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी नेट-वर्थ में बड़ा उछाल आ सकता है. हालांकि नया कर्ज लेने से पहले उसकी योजना जरूर बनाएं. नई फ्रेंचाइजी या बिजनेस विस्तार के लिए आज का दिन और समय दोनों अनुकूल हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा. जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, वे आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं. एकाग्रता और मेहनत के दम पर आप अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लक्की नंबर: 1

लक्की कलर: गोल्डन

अनलक्की नंबर: 6

उपाय: आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक करें. जरूरतमंदों को अन्न दान करने से लाभ मिलेगा.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा?

हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से बड़े ऑर्डर्स मिलने और मुनाफा बढ़ने के योग हैं.

2. क्या आज करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है?

जी हाँ, आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको टीम लीड या हेड बनाया जा सकता है.

3. क्या निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है?

हाँ, पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन नया कर्ज लेने से पहले योजना बनाएं.

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