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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशिफल 5 अप्रैल 2026: आज चमकेंगे सितारे! बिजनेस में मुनाफा, करियर में बड़ी जिम्मेदारी, जानें भाग्यशाली अंक!

वृषभ राशिफल 5 अप्रैल 2026: आज चमकेंगे सितारे! बिजनेस में मुनाफा, करियर में बड़ी जिम्मेदारी, जानें भाग्यशाली अंक!

Taurus Horoscope 5 April 2026: वृषभ राशि आज का दिन शानदार रहेगा. बिजनेस में बड़ा मुनाफा, करियर में जिम्मेदारी और निवेश से लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 07:12 AM (IST)
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Taurus Horoscope 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे, इम्युनिटी बेहतर रहेगी और योग व कार्डियो एक्सरसाइज से लाभ मिलेगा.

बिजनेस में आज आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और बड़े ऑर्डर्स मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है. जॉब करने वालों के लिए दिन अनुकूल है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको टीम लीड या हेड की जिम्मेदारी दिला सकती है. लव लाइफ में स्थिरता रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, घर में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है.

करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. मैनेजमेंट मीटिंग में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है. ऑफिस में आपकी छवि एक मजबूत लीडर के रूप में बनेगी, जिससे आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. एथलीट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. पिछले साल किए गए निवेश से मल्टीपल रिटर्न मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी नेट-वर्थ में बड़ा उछाल आ सकता है. हालांकि नया कर्ज लेने से पहले उसकी योजना जरूर बनाएं. नई फ्रेंचाइजी या बिजनेस विस्तार के लिए आज का दिन और समय दोनों अनुकूल हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा. जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, वे आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं. एकाग्रता और मेहनत के दम पर आप अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लक्की नंबर: 1
लक्की कलर: गोल्डन
अनलक्की नंबर: 6
उपाय: आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक करें. जरूरतमंदों को अन्न दान करने से लाभ मिलेगा.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से बड़े ऑर्डर्स मिलने और मुनाफा बढ़ने के योग हैं.

2. क्या आज करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है?
जी हाँ, आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको टीम लीड या हेड बनाया जा सकता है.

3. क्या निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है?
हाँ, पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन नया कर्ज लेने से पहले योजना बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
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