हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 28 February 2026: वृषभ राशि नौकरी में मिल सकते हैं विदेशी ऑफर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 February 2026: वृषभ राशि नौकरी में मिल सकते हैं विदेशी ऑफर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य

Taurus Horoscope 28 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Feb 2026 02:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा तृतीय भाव में होने से साहस और संचार क्षमता बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों से किसी बात पर बहस हो सकती है. दिन की शुरुआत स्पष्ट योजना के साथ करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सुबह उठकर अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें. नाश्ते में दही और फल लेने से ऊर्जा बनी रहेगी. हल्का व्यायाम और पर्याप्त जल सेवन आपको सक्रिय रखेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल

यदि आप ट्रेड फेयर या इवेंट मार्केटिंग में भाग लेने का सोच रहे हैं, तो आज रजिस्ट्रेशन करना शुभ रहेगा. ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स से संपर्क बनेगा. डेमो कन्वर्जन अच्छा रह सकता है. व्यापारी वर्ग को सभी सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के उल्लंघन से लाइसेंस संबंधी समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कानूनी मामलों में सावधानी आवश्यक है.

जॉब और करियर राशिफल

सौभाग्य योग के प्रभाव से विदेशी कंपनियों से जॉब ऑफर मिलने की संभावना है. यदि आपने आवेदन किया है तो शुभ समाचार मिल सकता है. ऑफिस में नई ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है. नई स्किल्स सीखने और नेटवर्किंग के अवसर का लाभ उठाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल

दोस्तों से विवाद की संभावना है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. माता-पिता के साथ समय बिताएं और उनकी सेवा करें. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश फ्लूएंसी पर काम कर रहे विद्यार्थियों को आज विशेष प्रगति मिलेगी. मिरर प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लकी नंबर 8
अनलकी नंबर 4
लकी कलर रेड

उपाय

भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें. पूर्व दिशा की ओर मुख कर प्रार्थना करना शुभ रहेगा.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज जॉब ऑफर मिलने के योग हैं?
हाँ, विशेषकर विदेशी कंपनियों से सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रश्न 2: व्यापार में क्या सावधानी रखें?
सरकारी नियमों का पालन करें और कानूनी मामलों में लापरवाही न करें.

प्रश्न 3: विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है?
कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 February 2026: वृषभ राशि नौकरी में मिल सकते हैं विदेशी ऑफर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य
Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 February 2026: वृषभ राशि नौकरी में मिल सकते हैं विदेशी ऑफर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 28 February 2026: मेष राशि घर में प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है विवाद, बिजनेसमैन रहें सावधान
Aaj ka Mesh Rashifal 28 February 2026: मेष राशि घर में प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है विवाद, बिजनेसमैन रहें सावधान
राशिफल
28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?
28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?
राशिफल
Capricorn March Horoscope 2026: मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें
मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें
Advertisement

वीडियोज

UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Shah Rukh Khan Full Interview: शाहरुख की ये बात Gen-G को सुननी चाहिए ! । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget