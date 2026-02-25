वृषभ राशिफल 25 फरवरी 2026: आज मन रहेगा अशांत? करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या होगा असर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशिफल 25 फरवरी 2026: आज मन रहेगा अशांत? करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या होगा असर?

Taurus Horoscope 25 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव अधिक रह सकता है.

मन विचलित या संवेदनशील रहेगा, इसलिए बिना वजह नकारात्मक सोच में मत फंसिए. दिन सामान्य है, लेकिन आपका रवैया तय करेगा कि परिणाम औसत रहेंगे या बेहतर बनेंगे.

Shukra Gochar February 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों की जांच-पड़ताल और विश्लेषण क्षमता आज उभरकर सामने आएगी. किसी प्रोजेक्ट को लेकर दबाव या उलझन आ सकती है, इसलिए जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

जो लोग बिना तैयारी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है. शांत रहकर रणनीति से काम लें, वरना छोटी गलती बड़ा तनाव बना देगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग स्थिति को संभालने में मदद करेगा. अगर डर या असमंजस में रहेंगे तो मौके हाथ से निकलेंगे.

आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें. बड़ा विस्तार या भारी निवेश आज टालना ही समझदारी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
हल्का बुखार या वायरल जैसी समस्या परेशान कर सकती है. शरीर संकेत दे रहा है कि ओवरवर्क बंद करें. इम्यूनिटी पर ध्यान दें, वरना छोटी बीमारी लंबी खिंच सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम के समय किसी शुभ समाचार से घर का माहौल सकारात्मक बनेगा. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को टेंशन को कंट्रोल करना होगा. अगर आप खुद ही दबाव बढ़ाएंगे तो प्रदर्शन गिर जाएगा. फोकस और अनुशासन ही आपको आगे रखेगा.

लकी नंबर: 3
लकी कलर: वाइट
उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, इससे मानसिक अशांति कम होगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों का मन अशांत रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है.

2. क्या नौकरी में कोई चुनौती आ सकती है?
हाँ, प्रोजेक्ट से जुड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए जोखिम से बचें.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
हल्के बुखार या वायरल से बचाव के लिए आराम और सही खानपान जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget