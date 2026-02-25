वृषभ राशिफल 25 फरवरी 2026: आज मन रहेगा अशांत? करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या होगा असर?

Vrishabh Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव अधिक रह सकता है.

मन विचलित या संवेदनशील रहेगा, इसलिए बिना वजह नकारात्मक सोच में मत फंसिए. दिन सामान्य है, लेकिन आपका रवैया तय करेगा कि परिणाम औसत रहेंगे या बेहतर बनेंगे.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों की जांच-पड़ताल और विश्लेषण क्षमता आज उभरकर सामने आएगी. किसी प्रोजेक्ट को लेकर दबाव या उलझन आ सकती है, इसलिए जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

जो लोग बिना तैयारी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है. शांत रहकर रणनीति से काम लें, वरना छोटी गलती बड़ा तनाव बना देगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग स्थिति को संभालने में मदद करेगा. अगर डर या असमंजस में रहेंगे तो मौके हाथ से निकलेंगे.

आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें. बड़ा विस्तार या भारी निवेश आज टालना ही समझदारी है.

स्वास्थ्य राशिफल:

हल्का बुखार या वायरल जैसी समस्या परेशान कर सकती है. शरीर संकेत दे रहा है कि ओवरवर्क बंद करें. इम्यूनिटी पर ध्यान दें, वरना छोटी बीमारी लंबी खिंच सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम के समय किसी शुभ समाचार से घर का माहौल सकारात्मक बनेगा. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को टेंशन को कंट्रोल करना होगा. अगर आप खुद ही दबाव बढ़ाएंगे तो प्रदर्शन गिर जाएगा. फोकस और अनुशासन ही आपको आगे रखेगा.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: वाइट

उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, इससे मानसिक अशांति कम होगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों का मन अशांत रहेगा?

हाँ, चन्द्रमा राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है.

2. क्या नौकरी में कोई चुनौती आ सकती है?

हाँ, प्रोजेक्ट से जुड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए जोखिम से बचें.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

हल्के बुखार या वायरल से बचाव के लिए आराम और सही खानपान जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.