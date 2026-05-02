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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 2 May 2026: वृषभ राशि पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और बुधादित्य योग से करियर में चमकेंगे सितारे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 May 2026: वृषभ राशि पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और बुधादित्य योग से करियर में चमकेंगे सितारे

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 2 मई 2026 पुराने क्लाइंट्स से लाभ होगा. बुधादित्य योग से करियर में नई संभावनाएं और जिम्मेदारी मिलेगी. गंभीर बीमारी से राहत मिलेगी और संतान से सुखद समाचार मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:05 AM (IST)
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  • वृषभ राशि के जातकों को करियर में उन्नति और सुख-सुविधाएं मिलेंगी।
  • व्यापार में लाभ के अवसर, पुराने ग्राहक नए प्रोजेक्ट दे सकते हैं।
  • विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मिलेगी सफलता।
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग के साथ-साथ बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जो सुख-सुविधाओं और करियर में उन्नति के द्वार खोलेगा. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड आपके लिए "अवसरों भरा" रहने वाला है. बिजनेस में लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे, विशेषकर आपके पुराने क्लाइंट्स आज आपको नए और बड़े प्रोजेक्ट्स सौंप सकते हैं. आपकी बनाई गई सटीक रणनीतियां न केवल सफल होंगी, बल्कि मार्केट में आपकी साख और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलने का समय है. बुधादित्य योग के प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को करियर में नई और सुनहरी संभावनाएं मिलेंगी. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता" का है. पढ़ाई में आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आज का रिविजन भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आएगा. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता के योग प्रबल हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. विशेष रूप से संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसी स्थिति रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप एक-दूसरे की सफलता का आनंद लेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "राहत" लेकर आया है. छठे भाव का चंद्रमा आपको पुरानी और गंभीर बीमारी से छुटकारा दिला सकता है. आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान (Energetic) और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (सफलता और शांति का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. बहते पानी में सफ़ेद फूल प्रवाहित करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और करियर में उन्नति के द्वार खोलेगा. मालव्य और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा.

व्यापार और वित्त के लिए आज का दिन कैसा है?

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड अवसरों भरा रहने वाला है. बिजनेस में लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे और पुरानी रणनीतियां सफल होंगी.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में क्या उम्मीद करें?

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा. बुधादित्य योग के प्रभाव से करियर में नई और सुनहरी संभावनाएं मिलेंगी, साथ ही सहकर्मियों का सहयोग भी बना रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे कठिन विषय समझना आसान होगा और रिविजन सुखद परिणाम देगा.

स्वास्थ्य के मामले में क्या राहत मिलेगी?

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन राहत भरा है. छठे भाव का चंद्रमा पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

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