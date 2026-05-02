Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृषभ राशि के जातकों को करियर में उन्नति और सुख-सुविधाएं मिलेंगी।

व्यापार में लाभ के अवसर, पुराने ग्राहक नए प्रोजेक्ट दे सकते हैं।

विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मिलेगी सफलता।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग के साथ-साथ बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है, जो सुख-सुविधाओं और करियर में उन्नति के द्वार खोलेगा. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह वीकेंड आपके लिए "अवसरों भरा" रहने वाला है. बिजनेस में लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे, विशेषकर आपके पुराने क्लाइंट्स आज आपको नए और बड़े प्रोजेक्ट्स सौंप सकते हैं. आपकी बनाई गई सटीक रणनीतियां न केवल सफल होंगी, बल्कि मार्केट में आपकी साख और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलने का समय है. बुधादित्य योग के प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन को करियर में नई और सुनहरी संभावनाएं मिलेंगी. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता" का है. पढ़ाई में आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आज का रिविजन भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आएगा. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता के योग प्रबल हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. विशेष रूप से संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसी स्थिति रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप एक-दूसरे की सफलता का आनंद लेंगे.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "राहत" लेकर आया है. छठे भाव का चंद्रमा आपको पुरानी और गंभीर बीमारी से छुटकारा दिला सकता है. आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान (Energetic) और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (सफलता और शांति का प्रतीक)

सिल्वर (सफलता और शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. बहते पानी में सफ़ेद फूल प्रवाहित करना भी शुभ रहेगा.

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