Vrischik Career 2026 Rashifal: नौकरी में उतार-चढ़ाव के बीच मिलेंगे नए अवसर, प्रमोशन और सरकारी नौकरी के योग

Vrischik Career 2026 Rashifal: नौकरी में उतार-चढ़ाव के बीच मिलेंगे नए अवसर, प्रमोशन और सरकारी नौकरी के योग

Scorpio Career 2026 Rashifal: वृश्चिक राशि 2026 में करियर और सामाजिक पहचान के नए अवसर मिलेंगे. विदेश यात्रा,आय वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे, वर्षांत में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 28 Dec 2025 10:52 PM (IST)


Scorpio Career 2026 Horoscope: ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी और करियर के लिहाज से मिलाजुला रहने वाला है. इस वर्ष कभी-कभी आपका ध्यान भटक सकता है, जिसके कारण अपने तय लक्ष्यों को पूरा करने में चूक होने की संभावना रहेगी.

इसका असर कार्यक्षेत्र में मिलने वाले परिणामों पर भी पड़ सकता है और कई बार आपको उम्मीद से कम सफलता महसूस हो सकती है. यदि आप घरेलू समस्याओं को घर तक ही सीमित रखें और कार्यस्थल पर नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, तो स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

साल 2026 में आपको ऐसे सहकर्मियों से सावधान रहना होगा जो काम से ज्यादा बातों में समय बिताते हैं. मन लगाकर और अनुशासन के साथ काम करने पर ही आप राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को बचा पाएंगे.

यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दशम भाव में स्थित केतु वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है और बॉस या उच्च अधिकारी आपसे असंतुष्ट नजर आ सकते हैं.

हालांकि, गुरु ग्रह की स्थिति समय-समय पर आपको सहयोग प्रदान करेगी, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी संभलने का अवसर मिलेगा. मंगल देव की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी, इसलिए जल्दबाजी या अनावश्यक जोखिम से बचना ही बेहतर रहेगा.

कैरियर 

वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार 16 जनवरी से 23 फरवरी और 11 मई से 21 जून के बीच नौकरी से जुड़े कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान नए काम की शुरुआत, स्टार्टअप या किसी नई योजना पर काम करने का मौका भी मिल सकता है.

कुल मिलाकर वर्ष 2026 में कामकाज की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है और आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को भी शुभ संकेत मिल सकते हैं.

साल का पहला भाग करियर के लिहाज से सामान्य रहेगा. इस दौरान अष्टम भाव में गुरु का गोचर कार्यों में कुछ अड़चनें उत्पन्न कर सकता है, जिससे वर्कप्लेस पर उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और मन में अनिश्चितता रहेगी.

करियर को लेकर अचानक आने वाले बदलाव आपको चौंका सकते हैं और इसका प्रभाव आपकी कार्यशैली पर भी पड़ सकता है. ऐसे समय में धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास ही आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे.

ज्योतिष उपाय

  • मंगलवार और गुरुवार को हनुमान जी और गुरु देव की पूजा करें.

  • काम पर जाने से पहले “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें.

  • किसी भी तरह के विवाद, चुगली या नकारात्मक चर्चा से दूरी बनाए रखें.

  • जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करें.

FAQs

1. क्या 2026 वृश्चिक राशि के लिए करियर में अच्छा रहेगा?
वर्ष 2026 करियर के लिए मिलाजुला रहेगा. मेहनत और अनुशासन से अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है.

2. नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे या नहीं?
हां, साल के मध्य और अंत में प्रमोशन के योग बन सकते हैं, बशर्ते आप निरंतर मेहनत करते रहें.

3. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा?
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह साल उम्मीद जगाने वाला रहेगा और सफलता के संकेत मिल सकते हैं.

4. कार्यस्थल पर किन बातों से बचना जरूरी होगा?
नकारात्मक लोगों, अनावश्यक बहस और चुगली से दूर रहना बेहद जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Scorpio Career Horoscope Horoscope 2026 YEAR 2026 Vrischik Rashifal
और पढ़ें
