Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 April 2026: वृषभ राशिफल साहस में होगी वृद्धि और बिजनेस डिनर में मिलेगी बड़ी कामयाबी
Taurus Horoscope 25 April 2026: वृषभ राशि वालों का साहस बढ़ेगा और बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होगी. मार्केटिंग फील्ड में नई जॉब के ऑफर मिल सकते हैं. घर में मांगलिक चर्चा और एजुकेशन लोन की बाधा दूर होगी.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम और साहस स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में जाएंगे, जहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, इसलिए रात के समय मानसिक शांति बनाए रखें.
व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद लाभकारी है. गण्ड योग के प्रभाव से आज आपकी शाम की 'बिजनेस डिनर मीटिंग' किसी बड़े एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक क्लोज करने में मदद करेगी. यदि आप अपनी दुकान या शोरूम के रिनोवेशन (Renovation) का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन वास्तु के अनुसार बहुत शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य के निवेश के लिए नई योजनाएं बनेंगी.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों के शानदार प्रदर्शन को देखकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियां भी आपको बेहतर पैकेज के साथ ऑफर दे सकती हैं. ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक रहेगा. आपकी नेटवर्किंग आज आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिलवाएगी, जो करियर की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे. आपकी संवाद शैली (Communication Skills) आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें आज एजुकेशन लोन (Education Loan) मिलने की सकारात्मक सूचना मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों का साहस और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. किसी नई सामाजिक संस्था या एनजीओ के साथ जुड़कर काम करने का अनुभव आपके व्यक्तित्व और सीवी (CV) में चार चाँद लगा देगा.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. वीकेंड होने के कारण आज घर में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव की रूपरेखा बन सकती है, जिसमें आपकी सलाह और भूमिका सबसे अहम होगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, जिससे आप परिवार के कठिन मसलों को भी आसानी से सुलझा लेंगे. सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य और सुखद है. तृतीय चन्द्रमा आपको ऊर्जा से भरपूर रखेगा. हालांकि, आज आपको अपने स्किन केयर रूटीन (Skin Care) पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है; उचित देखभाल आज आपकी त्वचा और सेहत को अच्छे परिणाम देगी. रात्रि के समय चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण हल्की बेचैनी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 1
- अशुभ अंक: 3
- आज का उपाय: शाम के समय मां दुर्गा की स्तुति करें. ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए रात्रि में किसी मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं या कुत्ते को रोटी खिलाएं.
(FAQs)
1. आज नए बिजनेस एग्रीमेंट के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?
आज दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और शाम का समय मीटिंग्स के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.
2. रिनोवेशन का काम किस समय शुरू करना चाहिए?
अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर 12:15 से 01:30 के बीच काम शुरू करना वास्तु की दृष्टि से मंगलकारी रहेगा.
3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत सुखद और सफल रहेगा.
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