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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से पलटेगी किस्मत, बिजनेस में होगा दोगुना मुनाफा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से पलटेगी किस्मत, बिजनेस में होगा दोगुना मुनाफा

Taurus Horoscope: वृषभ राशि 11 अप्रैल 2026 आज सिद्ध योग से बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होगी. नौकरी में प्रमोशन की बाधा दूर होगी. संतान से सुख मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:08 AM (IST)
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  • वृषभ राशि के लिए 11 अप्रैल 2026: नई उम्मीदें, बड़े बदलाव।
  • व्यापार में नई तकनीक से खर्च कम, मुनाफा दोगुना।
  • कार्यक्षेत्र में लीडरशिप उभरेगी, प्रमोशन के आसार।
  • पारिवारिक जीवन सुखद, संतान से शुभ समाचार मिलेगा।

Aaj ka Vrishabh rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

चन्द्रमा आज आपके भाग्य भाव (9वें घर) में मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे धार्मिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन ग्रहों के राजा बुध का मीन राशि में प्रवेश और सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे. आज किसी भी शुभ कार्य के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय श्रेष्ठ है. पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है. यदि आप अपने बिजनेस में नई तकनीक या डिजिटल सुधार करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है. इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और मुनाफा दोगुना होने के प्रबल योग हैं. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आज कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है. सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. आपकी नई वर्क स्ट्रेटेजी न केवल टीम को प्रेरित करेगी, बल्कि मैनेजमेंट की नजरों में भी आपकी साख बढ़ाएगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए इंक्रीमेंट या प्रमोशन की फाइल जो अब तक बजट की कमी के कारण अटकी हुई थी, आज उस पर से रोक हट सकती है. फाइलों को री-चेक करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आप किसी बड़ी गलती को होने से पहले ही पकड़ लेंगे.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की लहर दौड़ेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा. मेहमानों के आगमन से घर की रौनक बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष है; जनसंपर्क कार्यक्रमों में बढ़ती भीड़ आपके बढ़ते प्रभाव का संकेत देगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन है. मैदान पर आपकी चपलता और सही रणनीति आपके विरोधियों को पछाड़ देगी. आपकी प्रतिभा को देखते हुए आज आपको कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप या छात्रवृत्ति मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज आप राहत महसूस करेंगे. हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी. मानसिक शांति के लिए आज आप संगीत या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. खुद को फिट रखने के लिए आपकी सजगता आज आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेस में हुए मुनाफे से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे. निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

  •  लक्की कलर: रेड (लाल)
  •  लक्की नंबर: 1
  •  अनलक्की नंबर: 6
  •  आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:08 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन नई उम्मीदें और बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है. शुभ योग आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे.

व्यापार में आज वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या विशेष है?

नई तकनीक या डिजिटल सुधार करने के लिए यह सही समय है, जिससे खर्चों में कमी और मुनाफे में वृद्धि हो सकती है. कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर के लिहाज से 11 अप्रैल 2026 कैसा है?

आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी और मैनेजमेंट में आपकी साख बढ़ेगी. इंक्रीमेंट या प्रमोशन की अटकी हुई फाइलें आज आगे बढ़ सकती हैं.

पारिवारिक और लव लाइफ के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी.

छात्रों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन है और बड़ी स्पॉन्सरशिप या छात्रवृत्ति मिलने के संकेत हैं.

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