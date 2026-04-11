Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृषभ राशि के लिए 11 अप्रैल 2026: नई उम्मीदें, बड़े बदलाव।

व्यापार में नई तकनीक से खर्च कम, मुनाफा दोगुना।

कार्यक्षेत्र में लीडरशिप उभरेगी, प्रमोशन के आसार।

पारिवारिक जीवन सुखद, संतान से शुभ समाचार मिलेगा।

Aaj ka Vrishabh rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा.



चन्द्रमा आज आपके भाग्य भाव (9वें घर) में मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे धार्मिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन ग्रहों के राजा बुध का मीन राशि में प्रवेश और सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे. आज किसी भी शुभ कार्य के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय श्रेष्ठ है. पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है. यदि आप अपने बिजनेस में नई तकनीक या डिजिटल सुधार करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है. इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और मुनाफा दोगुना होने के प्रबल योग हैं. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आज कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है. सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. आपकी नई वर्क स्ट्रेटेजी न केवल टीम को प्रेरित करेगी, बल्कि मैनेजमेंट की नजरों में भी आपकी साख बढ़ाएगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए इंक्रीमेंट या प्रमोशन की फाइल जो अब तक बजट की कमी के कारण अटकी हुई थी, आज उस पर से रोक हट सकती है. फाइलों को री-चेक करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आप किसी बड़ी गलती को होने से पहले ही पकड़ लेंगे.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की लहर दौड़ेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा. मेहमानों के आगमन से घर की रौनक बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष है; जनसंपर्क कार्यक्रमों में बढ़ती भीड़ आपके बढ़ते प्रभाव का संकेत देगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन है. मैदान पर आपकी चपलता और सही रणनीति आपके विरोधियों को पछाड़ देगी. आपकी प्रतिभा को देखते हुए आज आपको कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप या छात्रवृत्ति मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप राहत महसूस करेंगे. हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी. मानसिक शांति के लिए आज आप संगीत या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. खुद को फिट रखने के लिए आपकी सजगता आज आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेस में हुए मुनाफे से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे. निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

लक्की कलर: रेड (लाल)

लक्की नंबर: 1

अनलक्की नंबर: 6

आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

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