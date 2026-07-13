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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 14 July 2026: तुला राशि वालों को मिलेंगे पदोन्नति के शानदार अवसर, कन्या को मिलेगा नौकरी का नया ऑफर; जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 July 2026: तुला राशि वालों को मिलेंगे पदोन्नति के शानदार अवसर, कन्या को मिलेगा नौकरी का नया ऑफर; जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 14 July 2026: टैरो राशिफल, तुला को पदोन्नति के अवसर व कन्या को मिलेगा नौकरी का नया ऑफर. मीन को बाहरी स्थान से लाभ, वहीं कर्क को लेना पड़ सकता है उधार और मिथुन वाले गुस्से पर काबू रखें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Jul 2026 09:41 PM (IST)
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Tarot Rashifal 14 July 2026: टैरो रीडिंग, मंगलवार का दिन तुला, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी सफलता और उन्नति लेकर आया है. तुला राशि के लोगों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर पदोन्नति (प्रमोशन) के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, वहीं कन्या राशि के बेरोजगार जातकों को नौकरी का नया और ठोस ऑफर मिल सकता है. मीन राशि वालों के महत्वपूर्ण कार्य आज जीवनसाथी के सहयोग से पूरे होंगे. दूसरी ओर, कर्क, मिथुन और मकर राशि के जातकों को आज कर्ज लेने, गुस्से और लव लाइफ में लापरवाही बरतने से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के दिन बेहद खास रहेगा. दरअसल, आज आपकी मुलाकात अपनी किसी बहुत पुराने दोस्त से हो सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज के दिन वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. आज कार्यस्थल पर किसी से उलझें नहीं वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी. इसलिए आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक बातचीत न करें. घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मिथुन राशि के जातकों को पूरा धैर्य बनाकर रखना होगा. आज क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आपको गुस्सा करना नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें. आज किसी भी काम को लेकर अधिक जोखिम न उठाएं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कर्क राशि के लोगों कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इसके अलावा आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है. इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बुरी आदतों से खुद को दूर रखें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार में माहौल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी और वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. इसलिए आप इस दिशा में आज आप प्रयास कर सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. इस राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को आज नई प्रेरणा दिखाई देगी. दरअसल, आज आपसे कोई नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है और वह अपने वादा पर भी खरा उतरेगा. आज किसी बात को लेकर भी अति लोभ से बचें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि तुला राशि के लोग को आज पदोन्नति के कई अच्छे अवसर मिलेंगे. आज आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. इसी के साथ आज आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल, समय काफी अच्छा रहने वाला है. आज वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशिवालों के लिए आज आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. इसी के साथ आज जो लोग शादीशुदा है और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी समय मिश्रित रहने वाला है. आज विद्यार्थी वर्ग के जातक समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. आज आप अपने भविष्य को लेकर भी काफी सोच विचार में रहेंगे आज आप अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाएं वह बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाएं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों को मजबूत बनाएंगे. आज खुद पर आलस्य को हावी न होने दें क्योंकि, वरना आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. साथ ही आज आपको जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 13 Jul 2026 09:41 PM (IST)
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Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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