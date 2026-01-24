हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal 25 January 2026: वृषभ राशि को पैसों और संबंधों में संभलकर चलने की सलाह

Vrishabh Rashifal 25 January 2026: वृषभ राशि को पैसों और संबंधों में संभलकर चलने की सलाह

Taurus Horoscope 25 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 25 January 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन सतर्कता और संयम से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से कुछ मामलों में अनावश्यक खर्च, मानसिक उलझन और भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. वर्कप्लेस पर दबाव का माहौल रहने से एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें बल्कि स्पष्ट सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. सीनियर या सहकर्मियों से किसी भी विषय पर बातचीत करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें. धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होंगी.

बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों को आज विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. बिजनेस से जुड़े दस्तावेज, डील और लेनदेन में पूरी सावधानी रखें. पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, चाहे वह आपका बिजनेस पार्टनर ही क्यों न हो. विदेशी संपर्क या विदेशी सौदों से फिलहाल दूरी बनाकर रखना ही बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. अचानक खर्च बढ़ सकता है जिससे बजट बिगड़ने की आशंका है. किसी को उधार देना या बिना जांच निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखना आज सबसे जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. बेवजह की बहस रिश्तों में खटास ला सकती है. मैरिड लाइफ में जीवनसाथी का व्यवहार थोड़ा संदेहपूर्ण रह सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे गलतफहमी बढ़े. कुछ नए मित्र जीवन में आ सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. ध्यान और हल्की वॉक लाभदायक रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. सोशल मीडिया और दोस्तों के कारण समय बर्बाद होने की संभावना है. यदि लक्ष्य हासिल करना है तो आत्मअनुशासन जरूरी होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग क्रीम
भाग्यशाली अंक 4
अनलकी अंक 3

उपाय
शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
उत्तर नहीं आज निवेश में सतर्कता बरतें और जोखिम से बचें.

प्रश्न 2 दांपत्य जीवन में तनाव कैसे कम होगा?
उत्तर खुलकर संवाद और ईमानदारी से गलतफहमियां दूर होंगी.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए दिन कैसा है?
उत्तर एकाग्रता बनाए रखने पर ही पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 03:40 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
