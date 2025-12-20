कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा. समस्याएं आएंगी, लेकिन घबराने की बजाय दिमाग से काम लेना बेहतर होगा.
कन्या साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा!
Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kanya Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा. समस्याएं आएंगी, यह तय है.
फर्क सिर्फ़ इस बात से पड़ेगा कि तुम घबराते हो या दिमाग से काम लेते हो. जल्दबाज़ी और आवेश इस हफ्ते तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं.
कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे मन में खीझ रह सकती है. अपनों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद पालोगे तो निराशा तय है. बेहतर होगा कि भावनाओं पर कंट्रोल रखो और टकराव से बचो.
कन्या साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम और आकर्षण में फर्क समझना इस सप्ताह बेहद ज़रूरी है. बेवजह रिश्ते का प्रदर्शन या भावनात्मक ओवरड्रामा हालात बिगाड़ सकता है. पुराने प्रेम संबंध को बचाना है तो बेहद संभलकर कदम बढ़ाओ.
कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
कारोबार में रुकावटें रहेंगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे और किसी भी नई शुरुआत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे. इस समय कोई नया रिस्क या बड़ा फैसला लेना सीधा नुकसान करा सकता है.
कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज्यादा कठिन रहेगा. अनचाहा ट्रांसफर या ऐसा काम सौंपा जा सकता है, जिसमें न तो रुचि होगी और न संसाधन. शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा स्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही पड़ेगा.
कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार के लिए अभी इंतजार करना होगा. इस हफ्ते अधीरता दिखाने का मतलब है खुद का नुकसान. मेहनत जारी रखो, लेकिन जल्दबाज़ी मत करो.
कन्या साप्ताहिक धन राशिफल
संसाधनों की कमी रहेगी, लेकिन इच्छाएं बड़ी होंगी यही सबसे बड़ा खतरा है. इस सप्ताह किसी से ऐसा वादा मत करो जिसे आगे चलकर निभा न सको. आर्थिक फैसलों में यथार्थ से बाहर सोचना भारी पड़ेगा.
कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. नींद, खानपान और रूटीन बिगड़ा तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है. खुद को अनदेखा करने की गलती मत करना.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को किन मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा?
पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद करनी चाहिए?
परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे मन में खीझ रह सकती है. अपनों से ज़्यादा उम्मीद रखने पर निराशा हो सकती है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें और टकराव से बचें.
प्रेम संबंधों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
प्रेम और आकर्षण में फर्क समझना ज़रूरी है. बेवजह रिश्ते का प्रदर्शन या भावनात्मक अति से हालात बिगड़ सकते हैं. पुराने प्रेम संबंधों को बचाना है तो संभलकर कदम बढ़ाएं.
व्यापार में किस तरह की रुकावटें आ सकती हैं?
कारोबार में रुकावटें रहेंगी और विरोधी सक्रिय रहेंगे. कोई नया जोखिम लेना या बड़ा फैसला लेना सीधा नुकसान करा सकता है.
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का कौन सा हिस्सा अधिक कठिन रहेगा?
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज़्यादा कठिन रहेगा. अनचाहा ट्रांसफर या अरुचिकर काम सौंपा जा सकता है, इसलिए स्थिति के अनुसार ढलना ही बेहतर होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL