Kanya Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ेगा. समस्याएं आएंगी, यह तय है.

फर्क सिर्फ़ इस बात से पड़ेगा कि तुम घबराते हो या दिमाग से काम लेते हो. जल्दबाज़ी और आवेश इस हफ्ते तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे मन में खीझ रह सकती है. अपनों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद पालोगे तो निराशा तय है. बेहतर होगा कि भावनाओं पर कंट्रोल रखो और टकराव से बचो.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम और आकर्षण में फर्क समझना इस सप्ताह बेहद ज़रूरी है. बेवजह रिश्ते का प्रदर्शन या भावनात्मक ओवरड्रामा हालात बिगाड़ सकता है. पुराने प्रेम संबंध को बचाना है तो बेहद संभलकर कदम बढ़ाओ.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

कारोबार में रुकावटें रहेंगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे और किसी भी नई शुरुआत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे. इस समय कोई नया रिस्क या बड़ा फैसला लेना सीधा नुकसान करा सकता है.

कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज्यादा कठिन रहेगा. अनचाहा ट्रांसफर या ऐसा काम सौंपा जा सकता है, जिसमें न तो रुचि होगी और न संसाधन. शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा स्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही पड़ेगा.

कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार के लिए अभी इंतजार करना होगा. इस हफ्ते अधीरता दिखाने का मतलब है खुद का नुकसान. मेहनत जारी रखो, लेकिन जल्दबाज़ी मत करो.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

संसाधनों की कमी रहेगी, लेकिन इच्छाएं बड़ी होंगी यही सबसे बड़ा खतरा है. इस सप्ताह किसी से ऐसा वादा मत करो जिसे आगे चलकर निभा न सको. आर्थिक फैसलों में यथार्थ से बाहर सोचना भारी पड़ेगा.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है. नींद, खानपान और रूटीन बिगड़ा तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है. खुद को अनदेखा करने की गलती मत करना.

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

