हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): दिसंबर के इस सप्ताह में कैसा रहेगा करियर, धन और स्वास्थ्य

Virgo weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Tarot Rashifal 21to 27 December 2025: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा. दिसंबर के इस सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति आपके मन और निर्णयों पर प्रभाव डालेगी.

सप्ताह की शुरुआत में कुछ मानसिक उलझनें, आर्थिक दबाव और काम में रुकावट महसूस हो सकती है. बिना योजना के किए गए खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं.

हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगलवार की शाम से ग्रहों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

बिज़नेस 

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. ग्राहकों की संख्या कम रहने से आय में गिरावट महसूस होगी और कुछ पुराने भुगतान अटक सकते हैं. पार्टनरशिप बिज़नेस में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें.

मंगलवार के बाद बिज़नेस में सुधार के संकेत मिलेंगे. नए ऑर्डर मिल सकते हैं और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य की परीक्षा ले सकता है. सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा. काम का दबाव अधिक रहेगा और परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेंगे.

हालांकि सप्ताह के मध्य के बाद परिस्थितियां बदलेंगी. आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और अधिकारी वर्ग का भरोसा आप पर बना रहेगा. सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को कानूनी मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.

परिवार में किसी सदस्य की सेहत या आर्थिक विषय को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताह के अंत में पारिवारिक माहौल बेहतर होगा और आपसी संबंधों में मिठास लौटेगी.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का समय है. करियर को लेकर असमंजस बना रह सकता है, लेकिन जल्द ही चीजें स्पष्ट होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सप्ताह के मध्य के बाद बेहतर एकाग्रता मिलेगी.

पढ़ाई में मन लगाने के लिए नियमित दिनचर्या और अनुशासन बेहद जरूरी रहेगा. किसी सीनियर या गुरु से मार्गदर्शन लाभदायक सिद्ध होगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. मानसिक तनाव, सिरदर्द, नींद की कमी और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

ज्यादा सोचने की आदत से बचें और अपने खान-पान पर ध्यान दें. सप्ताह के मध्य से स्वास्थ्य में सुधार आएगा. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • साप्ताहिक उपाय

बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद छात्र को हरी सब्जी, हरे फल या स्टेशनरी सामग्री दान करें. इसके साथ “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. यह उपाय मानसिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक रहेगा.

FAQs

Q1. क्या यह सप्ताह कन्या राशि के लिए आर्थिक रूप से अनुकूल है?
A1. सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक दबाव रहेगा, लेकिन मंगलवार के बाद आय में सुधार के संकेत मिलते हैं.

Q2. क्या कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी?
A2. हां, कानूनी मामलों में इस सप्ताह जीत या राहत मिलने की संभावना है.

Q3. नौकरी बदलने का विचार इस सप्ताह सही रहेगा?
A3. सप्ताह के अंत तक इंतजार करना बेहतर रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Q4. प्रेम संबंधों में तनाव कैसे कम करें?
A4. खुलकर बातचीत करें और छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें.

Q5. इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
A5. तनाव से बचें, नींद पूरी लें और हल्का भोजन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 19 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
