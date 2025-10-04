करियर/बिज़नेस:

कामकाज में बाधाएँ आ सकती हैं. प्रोजेक्ट पूरे करने में देरी होगी और सहकर्मियों का सहयोग भी कम मिलेगा. व्यवसायियों को भी साझेदारी और क्लाइंट्स से जुड़े कामों में अड़चन आ सकती है. इस सप्ताह जल्दबाज़ी में बड़े कदम उठाने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

धन/इन्वेस्टमेंट:

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है. नए निवेश या बड़े आर्थिक सौदे करने का समय अनुकूल नहीं है. धीरे-धीरे और सुरक्षित निवेश योजना पर ही टिके रहें.

रिश्ते:

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. रिश्तों में गलतफहमी या मनमुटाव की संभावना है. धैर्यपूर्वक बातचीत करें और अनावश्यक बहस से बचें. साथी या जीवनसाथी के साथ समय बिताना रिश्ते में मजबूती ला सकता है.

हेल्थ/वेलनेस:

तनाव और थकान आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं. पेट से जुड़ी समस्या या सिरदर्द परेशान कर सकता है. दिनचर्या नियमित रखें, हल्का व्यायाम करें और आराम का समय निकालें.

साप्ताहिक उपाय:

गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में बाधाएँ कम होंगी.

Do/Don’t:

Do: धैर्य से काम लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

Don't: समस्याओं से भागने या शॉर्टकट अपनाने की गलती न करें.

लकी कलर / नंबर / डे: हरा | 2 | गुरुवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह करियर में बड़ा कदम उठाना सही रहेगा?

उत्तर: नहीं, यह समय सोच-समझकर और सुरक्षित निर्णय लेने का है, जल्दबाज़ी न करें.

Q2: रिश्तों में तालमेल कैसे बनाएँ?

उत्तर: धैर्य रखें, संवेदनशीलता दिखाएँ और छोटी बातों पर विवाद से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.