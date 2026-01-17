Kanya Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

कन्या राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे. पुराने दोस्तों से बातचीत करके खुशी मिलेगी. घर का माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा.

सप्ताहांत में घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. काम को तेजी से निबटाते हुए समय पर पूरा करने के कारण आफिस में जहां आपका कद बढ़ेगा, इससे कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है. विरोधी आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं. अपना ध्यान लक्ष्य से न भटकाएं. लव लाइफ में शादी की बात पक्की हो सकती है. रिश्तेदार से अच्छी बनेगी. पुराने कड़वाहट दूर होगी, पैत्तक संपत्ति के योग बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.