Libra Weekly Horoscope (06 to 12 October): तुला राशि के घर में सजावट और खर्च बढ़ेंगे, नौकरी में काम का दबाव रहेगा
Libra Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें तुला के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Libra Saptahik Rashifal September October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातक घर की साज-सज्जा और रिनोवेशन की योजना बना सकते हैं. फेस्टिव सीजन को देखते हुए घर-परिवार में उत्साह रहेगा. हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें. किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करके ही आगे बढ़ें, अन्यथा बाद में निर्णय बदलने की नौबत आ सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
तनाव और सिरदर्द से परेशानी हो सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. पर्याप्त नींद लेना और समय पर भोजन करना आपके लिए जरूरी है.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस में इस समय चुनौतियां बनी रहेंगी. अनुभवी लोगों से मिलने वाली गाइडेंस और सहायता आपके लिए मददगार होगी. जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें और योजनाओं को स्थिरता से आगे बढ़ाएँ.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के काम का बोझ बढ़ सकता है. तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि आप कार्यों का बंटवारा टीम के साथियों में करें. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.
लव व परिवार राशिफल
घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई शुभ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. पति-पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और प्रेम संबंध और अधिक गहरे होंगे.
युवा राशिफल
युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. किसी नई स्किल को सीखने या निखारने की ओर ध्यान दें.
उपाय
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँ और जरूरतमंदों को मिठाई बांटें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
शुभ दिन: शुक्रवार
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह तुला राशि के लोगों को बड़ा निवेश करना चाहिए?
नहीं, जल्दबाजी में लिया गया निवेश बदलना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें.
Q2. क्या तुला राशि वालों के लिए यह समय प्रेम संबंधों में शुभ है?
हाँ, प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
