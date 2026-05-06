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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 6 May 2026: तुला राशि ईमानदारी का मिलेगा बड़ा इनाम और भाइयों के साथ बनेगा निवेश का प्लान

Aaj ka Tula Rashifal 6 May 2026: तुला राशि ईमानदारी का मिलेगा बड़ा इनाम और भाइयों के साथ बनेगा निवेश का प्लान

Libra Horoscope: 6 मई 2026 तुला राशिफल ईमानदारी से मिलेगा बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और अटका हुआ प्रोजेक्ट होगा पूरा. भाइयों के साथ निवेश की बनेगी योजना. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:19 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 3rd हाउस में रहेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज बन रहा 'सिद्ध योग' तुला राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही बेहतर होगा.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षा का परिणाम लेकर आएगा. पूर्व में गैर-कानूनी प्रलोभनों को ठुकराकर आपने जो ईमानदारी दिखाई थी, उसका पुरस्कार आज आपको किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिल सकता है. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से विपरीत हालातों में भी आपका धैर्य आपको सही स्टॉक मैनेज करने में मदद करेगा, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख एक भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में स्थापित होगी. ऑफिस का कोई मुख्य प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अटका हुआ था, आज सफलतापूर्वक संपन्न होगा. मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जातकों को आज घर की याद सता सकती है, लेकिन अचानक परिवार से मिला कोई खुशखबरी भरा फोन आपकी उदासी को दूर कर देगा. करियर की नई दिशा तलाश रहे लोगों को आज किसी विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाइयों के साथ प्रेम बढ़ेगा और आप मिलकर किसी नई जमीन या अचल संपत्ति में निवेश करने की ठोस योजना बना सकते हैं. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से जरूरत के समय दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई कठिन काम आसान हो जाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ नया और विशेष सीखने का है. आपकी सीखने की ललक आपको ज्ञान के नए स्रोतों तक ले जाएगी. रिसर्च या उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को किसी अनुभवी मेंटर का साथ मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के प्रति सजगता आज आपके लिए अनिवार्य है. संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आस-पास की सफाई का विशेष ध्यान रखें. शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त पानी पीएं और संतुलित आहार लें. नियमित सफाई न केवल आपको बीमारियों से बचाएगी बल्कि आपको मानसिक रूप से भी तरोताजा रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा).
भाग्यशाली अंक: 7.
अशुभ अंक: 1.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी. गणेश जी को दूर्वा और गुड़ अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल दान करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:19 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली साबित होगा. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से व्यापार और करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे.

व्यापार और धन के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है?

ईमानदारी और नैतिकता का फल आज आपको किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिल सकता है. 'सिद्ध योग' विपरीत हालातों में भी धैर्य रखने में मदद करेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और अटका हुआ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होगा. करियर की नई दिशा तलाश रहे लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा.

प्रेम और परिवार के संबंधों में क्या बदलाव आएगा?

पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा और भाइयों के साथ प्रेम बढ़ेगा. दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे काम आसान होंगे.

स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह दी गई है?

संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और आस-पास की सफाई का ध्यान रखें. पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

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