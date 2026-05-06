Aaj ka Tula Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 3rd हाउस में रहेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज बन रहा 'सिद्ध योग' तुला राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही बेहतर होगा.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षा का परिणाम लेकर आएगा. पूर्व में गैर-कानूनी प्रलोभनों को ठुकराकर आपने जो ईमानदारी दिखाई थी, उसका पुरस्कार आज आपको किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिल सकता है. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से विपरीत हालातों में भी आपका धैर्य आपको सही स्टॉक मैनेज करने में मदद करेगा, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख एक भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में स्थापित होगी. ऑफिस का कोई मुख्य प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अटका हुआ था, आज सफलतापूर्वक संपन्न होगा. मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जातकों को आज घर की याद सता सकती है, लेकिन अचानक परिवार से मिला कोई खुशखबरी भरा फोन आपकी उदासी को दूर कर देगा. करियर की नई दिशा तलाश रहे लोगों को आज किसी विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाइयों के साथ प्रेम बढ़ेगा और आप मिलकर किसी नई जमीन या अचल संपत्ति में निवेश करने की ठोस योजना बना सकते हैं. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से जरूरत के समय दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई कठिन काम आसान हो जाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ नया और विशेष सीखने का है. आपकी सीखने की ललक आपको ज्ञान के नए स्रोतों तक ले जाएगी. रिसर्च या उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को किसी अनुभवी मेंटर का साथ मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य के प्रति सजगता आज आपके लिए अनिवार्य है. संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आस-पास की सफाई का विशेष ध्यान रखें. शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त पानी पीएं और संतुलित आहार लें. नियमित सफाई न केवल आपको बीमारियों से बचाएगी बल्कि आपको मानसिक रूप से भी तरोताजा रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा).

भाग्यशाली अंक: 7.

अशुभ अंक: 1.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी. गणेश जी को दूर्वा और गुड़ अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल दान करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.