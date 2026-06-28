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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 28 June 2026: वर्कप्लेस पर बेहतरीन काम के लिए एंप्लॉयड पर्सन को मिलेगा बड़ा सम्मान, बढ़ेगा मान-प्रतीष्ठा

Tula Rashifal 28 June 2026: वर्कप्लेस पर बेहतरीन काम के लिए एंप्लॉयड पर्सन को मिलेगा बड़ा सम्मान, बढ़ेगा मान-प्रतीष्ठा

Libra Horoscope: क्या आज इच्छाशक्ति के बल पर मिलने वाला है बड़ा व्यावसायिक लाभ और वर्कप्लेस पर होगा सम्मान?जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके प्रभाव, सुख-समृद्धि और धन-धान्य में वृद्धि करने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का है. बिजनेस में कुछ सकारात्मक बदलाव करते हुए आज आप अपने काम को और बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान देंगे. आज आपकी इच्छाशक्ति बहुत प्रबल होती हुई नजर आ रही है, जिसके बल पर बड़े और कठिन लक्ष्य हासिल करना भी आपके लिए संभव हो सकेगा. आज आपको अपने बिजनेस में अधिक काम और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आराम से बैठे रहने से व्यापार आगे नहीं बढ़ता. बाजार में चल रहे किसी पुराने विवाद को सुलझाने से आपको बड़ा व्यावसायिक लाभ मिलेगा और आपका संबंध प्रबंधन (Relationship Management) भी उत्कृष्ट रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. जब आप व्यापार में पूरी सक्रियता से काम करेंगे, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हाथ लगेगा. ग्राहकों और मार्केट पार्टनर्स के बीच आपकी निष्पक्षता की जमकर तारीफ होगी, जिससे आपकी साख बढ़ेगी और भविष्य के लिए धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद आनंददायक और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर आपके द्वारा किए गए किसी बेहतरीन और विशिष्ट कार्य के लिए आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है, जो आपके मन को असीम आनंद से भर देगा. आप दफ्तर में पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे, जिससे काम के कई नए तरीके विकसित होंगे. अधिकारियों और सहयोगियों के सामने नए-नए इनोवेटिव आइडिया देने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे बॉस आपसे बेहद प्रभावित होंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने प्रयासों को तेज करने का है. विशेषकर कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स आज जो भी कठिन प्रयास और मेहनत करेंगे, उनके भविष्य में बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको अपने नैतिक मूल्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. परिवार के लोगों के साथ आज का समय बहुत ही आनंद, हंसी-मजाक और उल्लासपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा. मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आप उनके साथ बाहर किसी बेहतरीन डिनर पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं, जिससे आपसी प्यार और गहरा होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को पूरी तरह फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र का सम्मान और पारिवारिक खुशियां आपकी भीतरी ऊर्जा को दोगुना कर देंगी. अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए संतुलित खान-पान अपनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Golden(सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में थोड़ा सा केसर या रोली मिलाकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें या श्रवण करें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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