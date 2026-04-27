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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 27 April 2026: तुला राशि विदेशी फ्रेंचाइजी मिलने के प्रबल योग, शैक्षणिक कार्यों में मिलेगा बड़ा सम्मान

Aaj ka Tula Rashifal 27 April 2026: तुला राशि विदेशी फ्रेंचाइजी मिलने के प्रबल योग, शैक्षणिक कार्यों में मिलेगा बड़ा सम्मान

Libra Horoscope 27 April 2026: तुला राशि विदेशी ब्रांड से जुड़ने का मौका मिलेगा और आय बढ़ेगी. ऑफिस की राजनीति शांत होगी. विदेश में पढ़ रहे छात्रों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी.ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा का प्रभाव है, लेकिन ध्रुव योग आपके लिए आर्थिक उन्नति और सम्मान के द्वार खोल रहा है. आज का दिन बड़े भाई-बहनों के सहयोग से लाभ प्राप्ति का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन किसी बड़े विदेशी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने में सफल हो सकते हैं. इससे न केवल आपकी बाजार में साख बढ़ेगी, बल्कि आय के नए और स्थायी स्रोत भी खुलेंगे. वित्तीय प्रबंधन में बड़े भाई का परामर्श आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है. निवेश के लिए दिन सामान्य है, लेकिन राहुकाल का त्याग करना उचित रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता का बोलबाला रहेगा. सीनियर्स के सपोर्ट से आपको किसी ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका मिल सकती है, जहाँ आपकी भावनाओं और स्किल्स का सही तालमेल देखने को मिलेगा. ऑफिस की राजनीति या विरोध को आप अपनी शांति और धैर्य से मात देने में सफल रहेंगे. आपकी यह परिपक्वता आपको मैनेजमेंट की "गुड-बुक्स" में शीर्ष पर ले आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भावनात्मक और गौरवपूर्ण रहेगा. विशेष रूप से विदेश में पढ़ रहे छात्रों को आज घर की याद (Home Sickness) सता सकती है. हालांकि, वहां से मिलने वाली कोई बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि या सम्मान आपकी उदासी को गर्व में बदल देगा. एकाग्रता बनी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी अपनी कल्पनाशीलता से आसानी से सुलझा लेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "संस्कारों और यादों" का संगम होगा. परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. इससे बच्चों को परिवार की जड़ों और मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा. बड़े भाई की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप अपनों के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सकारात्मक है. आपकी कल्पनाशीलता और ध्यान (Meditation) की शक्ति आज आपके ब्लड प्रेशर (BP) को पूरी तरह नियंत्रित रखने में मदद करेगी. मानसिक शांति का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखेगा. शाम के समय ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (राजसी ठाठ और रचनात्मकता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को सफेद अनाज या चीनी का दान करें.

(FAQs)

1. विदेशी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज क्या सावधानी बरतें?
    आज कागजी कार्यवाही में शांति बनाए रखें. ध्रुव योग सफलता देगा, लेकिन शाम 06:16 तक भद्रा होने के कारण अंतिम हस्ताक्षर शाम के बाद करना बेहतर होगा.

2. बड़े भाई से शुभ समाचार मिलने की क्या संभावना है?
    11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से लाभ और प्रसन्नता का कारक है. आज उनके माध्यम से कोई वित्तीय या पारिवारिक अच्छी खबर मिल सकती है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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