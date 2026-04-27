Aaj ka Tula Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा का प्रभाव है, लेकिन ध्रुव योग आपके लिए आर्थिक उन्नति और सम्मान के द्वार खोल रहा है. आज का दिन बड़े भाई-बहनों के सहयोग से लाभ प्राप्ति का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन किसी बड़े विदेशी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने में सफल हो सकते हैं. इससे न केवल आपकी बाजार में साख बढ़ेगी, बल्कि आय के नए और स्थायी स्रोत भी खुलेंगे. वित्तीय प्रबंधन में बड़े भाई का परामर्श आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है. निवेश के लिए दिन सामान्य है, लेकिन राहुकाल का त्याग करना उचित रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता का बोलबाला रहेगा. सीनियर्स के सपोर्ट से आपको किसी ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका मिल सकती है, जहाँ आपकी भावनाओं और स्किल्स का सही तालमेल देखने को मिलेगा. ऑफिस की राजनीति या विरोध को आप अपनी शांति और धैर्य से मात देने में सफल रहेंगे. आपकी यह परिपक्वता आपको मैनेजमेंट की "गुड-बुक्स" में शीर्ष पर ले आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भावनात्मक और गौरवपूर्ण रहेगा. विशेष रूप से विदेश में पढ़ रहे छात्रों को आज घर की याद (Home Sickness) सता सकती है. हालांकि, वहां से मिलने वाली कोई बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि या सम्मान आपकी उदासी को गर्व में बदल देगा. एकाग्रता बनी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी अपनी कल्पनाशीलता से आसानी से सुलझा लेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "संस्कारों और यादों" का संगम होगा. परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. इससे बच्चों को परिवार की जड़ों और मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा. बड़े भाई की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप अपनों के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सकारात्मक है. आपकी कल्पनाशीलता और ध्यान (Meditation) की शक्ति आज आपके ब्लड प्रेशर (BP) को पूरी तरह नियंत्रित रखने में मदद करेगी. मानसिक शांति का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखेगा. शाम के समय ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (राजसी ठाठ और रचनात्मकता का प्रतीक)

पर्पल (राजसी ठाठ और रचनात्मकता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को सफेद अनाज या चीनी का दान करें.

(FAQs)

1. विदेशी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज क्या सावधानी बरतें?

आज कागजी कार्यवाही में शांति बनाए रखें. ध्रुव योग सफलता देगा, लेकिन शाम 06:16 तक भद्रा होने के कारण अंतिम हस्ताक्षर शाम के बाद करना बेहतर होगा.

2. बड़े भाई से शुभ समाचार मिलने की क्या संभावना है?

11वें भाव का चंद्रमा बड़े भाई से लाभ और प्रसन्नता का कारक है. आज उनके माध्यम से कोई वित्तीय या पारिवारिक अच्छी खबर मिल सकती है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलकारी रहेगा.

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