Aaj ka Tula Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आय और लाभ का भाव है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय अत्यंत फलदायी है. राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए स्वर्ण अवसर लेकर आया है. चन्द्रमा के लाभ भाव में होने से आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे. घर के बुजुर्गों की वसीयत या उनके आशीर्वाद से आज व्यापार में बड़ी चल-अचल संपत्ति जुड़ने के प्रबल योग हैं. बड़े बिजनेस घराने आज आपकी कंपनी में निवेश करने या आपकी तकनीक को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं. यह समय अपनी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

जॉब करने वाले जातकों के लिए संडे का दिन भी उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आज आपको करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिल सकता है. आपके बॉस आपके काम की कुशलता को देखते हुए किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की पूरी बागडोर आपके हाथों में सौंप सकते हैं. विशेष रूप से विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है; आपकी कार्यक्षमता आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मन आज अत्यंत शांत रहेगा. यही एकाग्रता आपको उन कठिन सवालों के सही जवाब खोजने में मदद करेगी, जो दूसरों के लिए चुनौती बने हुए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन आज सराहनीय रहेगा और मेंटर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज खुशियां ही खुशियां हैं. शाम का समय दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में बीतेगा. यह मेलजोल आपके संडे को पूरी तरह से रिफ्रेशिंग बना देगा और आपको नई ऊर्जा से भर देगा. परिवार में भी बड़ों का स्नेह मिलेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत ही सुकून देने वाला है. आज आपको बहुत ही मीठी और गहरी नींद आएगी, जिससे आपके अवचेतन मन में जमा पुराना तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. मानसिक रूप से आप खुद को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. अच्छी नींद आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय:

आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं. इससे आपकी आर्थिक उन्नति के मार्ग और भी प्रशस्त होंगे.

FAQs

1. क्या आज किसी बड़ी संपत्ति में निवेश करना ठीक है?

हां, आज बुजुर्गों के आशीर्वाद से संपत्ति लाभ के योग हैं और बड़े निवेश के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक है.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या खास है?

आज आपको किसी बड़े विदेशी प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

3. तनाव दूर करने के लिए आज का दिन कैसा है?

आज आपकी नींद और मानसिक शांति बहुत अच्छी रहेगी, जिससे पुराने मानसिक तनावों से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.