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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 26 April 2026: तुला राशि बुजुर्गों की वसीयत या आशीर्वाद से मिलेगी अचल संपत्ति, विदेशी प्रोजेक्ट्स में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Tula Rashifal 26 April 2026: तुला राशि बुजुर्गों की वसीयत या आशीर्वाद से मिलेगी अचल संपत्ति, विदेशी प्रोजेक्ट्स में मिलेगी बड़ी सफलता

Libra Horoscope: तुला राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज वसीयत से होगा बड़ा लाभ और बिजनेस में आएगा निवेश. संडे को दोस्तों के साथ बीतेगा यादगार समय. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 01:47 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आय और लाभ का भाव है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय अत्यंत फलदायी है. राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए स्वर्ण अवसर लेकर आया है. चन्द्रमा के लाभ भाव में होने से आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे. घर के बुजुर्गों की वसीयत या उनके आशीर्वाद से आज व्यापार में बड़ी चल-अचल संपत्ति जुड़ने के प्रबल योग हैं. बड़े बिजनेस घराने आज आपकी कंपनी में निवेश करने या आपकी तकनीक को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं. यह समय अपनी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
जॉब करने वाले जातकों के लिए संडे का दिन भी उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आज आपको करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिल सकता है. आपके बॉस आपके काम की कुशलता को देखते हुए किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की पूरी बागडोर आपके हाथों में सौंप सकते हैं. विशेष रूप से विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है; आपकी कार्यक्षमता आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मन आज अत्यंत शांत रहेगा. यही एकाग्रता आपको उन कठिन सवालों के सही जवाब खोजने में मदद करेगी, जो दूसरों के लिए चुनौती बने हुए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन आज सराहनीय रहेगा और मेंटर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज खुशियां ही खुशियां हैं. शाम का समय दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और मौज-मस्ती में बीतेगा. यह मेलजोल आपके संडे को पूरी तरह से रिफ्रेशिंग बना देगा और आपको नई ऊर्जा से भर देगा. परिवार में भी बड़ों का स्नेह मिलेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत ही सुकून देने वाला है. आज आपको बहुत ही मीठी और गहरी नींद आएगी, जिससे आपके अवचेतन मन में जमा पुराना तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. मानसिक रूप से आप खुद को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. अच्छी नींद आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 3

आज का उपाय:
आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं. इससे आपकी आर्थिक उन्नति के मार्ग और भी प्रशस्त होंगे.

FAQs
1. क्या आज किसी बड़ी संपत्ति में निवेश करना ठीक है?
हां, आज बुजुर्गों के आशीर्वाद से संपत्ति लाभ के योग हैं और बड़े निवेश के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक है.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या खास है?
आज आपको किसी बड़े विदेशी प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

3. तनाव दूर करने के लिए आज का दिन कैसा है?
आज आपकी नींद और मानसिक शांति बहुत अच्छी रहेगी, जिससे पुराने मानसिक तनावों से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:47 AM (IST)
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