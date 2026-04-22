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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 22 April 2026: तुला राशि के लिए आज बड़ा ब्रेकथ्रू, पुराने विवाद खत्म होकर नई सफलता की शुरुआत होगी?

Aaj ka Tula Rashifal 22 April 2026: तुला राशि के लिए आज बड़ा ब्रेकथ्रू, पुराने विवाद खत्म होकर नई सफलता की शुरुआत होगी?

Libra Horoscope: आज तुला राशि वालों के लिए किस्मत बड़ा मोड़ ले सकती है. चंद्रमा 9वें भाव में है, जिससे भाग्य, यात्रा और कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. बिजनेस, जॉब और रिश्तों में सपोर्ट बढ़ेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 04:00 AM (IST)
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  • रिश्तों में सकारात्मकता, सगाई या रिश्ते की बात बढ़ेगी।

Aaj Ka Tula Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 9वें भाव में गोचर आपको सामाजिक रूप से एक्टिव और भाग्यशाली बना रहा है.

आज का दिन अवसरों को पकड़ने का है जो लोग सही दिशा में कदम उठाएंगे, उनके लिए सफलता का रास्ता खुल सकता है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में कई अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन काफी राहत देने वाला है. कानूनी मामलों में आपके पक्ष में फैसला आने के संकेत हैं, जिससे आप किसी पुराने विवाद से स्थायी रूप से बाहर निकल सकते हैं.

उत्तर दिशा की ओर की गई डील आपके जीवन में लगातार लाभ और स्थिरता ला सकती है. अगर आप सही पार्टनर और सही समय चुनते हैं, तो आज की डील लंबे समय तक फायदा देगी. लेकिन जल्दबाजी में किया गया फैसला भविष्य में रिस्क भी बना सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सपोर्ट सिस्टम मजबूत करने वाला है. सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे.

बॉस आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझते हुए आपको राहत दे सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव कम होगा. आज आप टीमवर्क की ताकत समझेंगे अकेले नहीं, मिलकर काम करने से रिजल्ट बेहतर मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन मार्गदर्शन वाला रहेगा. किसी अनुभवी गुरु या मेंटर की सलाह आपको भटकाव से बचाएगी और पढ़ाई में फोकस बढ़ाएगी.

अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है. लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई करना सिर्फ समय की बर्बादी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): रिश्तों के लिए आज का दिन शुभ है. सगाई या रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, खासकर अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर पहल करते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

परिवार में समझ और सहयोग का माहौल रहेगा. हालांकि, अगर आप अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे, तो हल्का तनाव भी हो सकता है.

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स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतर है. आपको गहरी और सुकून भरी नींद मिलेगी, जिससे शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज रहेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिनभर सुस्त रहें एक्टिव रहना जरूरी है वरना एनर्जी गिर सकती है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज भगवान श्रीकृष्ण को पीले फल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे भाग्य मजबूत होगा.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों के लिए कानूनी मामलों में राहत मिलेगी?
हां, पुराने कानूनी विवादों में आपके पक्ष में परिणाम आने के संकेत हैं.

2. क्या आज बिजनेस डील करना सही रहेगा?
हां, खासकर उत्तर दिशा से जुड़ी डील फायदेमंद साबित हो सकती है.

3. क्या आज सगाई या रिश्ता आगे बढ़ाना शुभ है?
हां, आज का दिन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, अगर सही तरीके से पहल की जाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

क्या आज सगाई या रिश्ते की बात आगे बढ़ाना शुभ है?

हाँ, आज का दिन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, खासकर पीले वस्त्र पहनकर पहल करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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