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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 20 May 2026: तुला राशि नेटवर्किंग से मिलेगा बंपर लाभ, किसी महिला मित्र के जरिए हाथ लगेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर

Aaj ka Tula Rashifal 20 May 2026: तुला राशि नेटवर्किंग से मिलेगा बंपर लाभ, किसी महिला मित्र के जरिए हाथ लगेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर

Libra Horoscope 20 May 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 20 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख को मजबूत बनाए रखने और नेटवर्किंग का विस्तार करने का है. बिजनेसमैन को आज सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्किंग का बड़ा फायदा मिलेगा. किसी महिला मित्र या महिला सहकर्मी के जरिए आज आपको मार्केट से कोई बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिल सकता है. व्यापार में किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखना आज आपकी कंपनी के लाइसेंस को सुरक्षित रखेगा और आपकी व्यावसायिक साख को भी बचाए रखेगा. हिस्सेदारी या पार्टनरशिप के मामलों में आज थोड़ा बड़प्पन दिखाना आपके लिए भविष्य में बड़े मुनाफे और व्यापारिक शांति का मार्ग खोलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपनी धाक जमाने का है. डेटा सिक्योरिटी (आँकड़ों की सुरक्षा) या किसी नए सॉफ्टवेयर अपडेट पर आज आपकी मजबूत पकड़ कंपनी को किसी बड़े साइबर खतरे या तकनीकी नुकसान से बचा सकती है, जिससे आपकी काबिलियत की हर जगह तारीफ होगी. कार्यस्थल पर माहौल बहुत ही सहयोगी और सकारात्मक रहेगा, जिससे आप अपने नए और इनोवेटिव आइडियाज को बिना किसी डर के खुलकर लागू कर पाएंगी. ऑफिस का सारा तनाव आज आप घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ देंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बहुत शानदार संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए बुधवार का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. खेल के मैदान पर आपकी गजब की सहनशक्ति और कभी भी हार न मानने का जुझारू जज्बा आज आपके कोच को गहराई से प्रभावित करेगा, जिसके चलते आपको भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए विशेष ट्रेनिंग का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों का मन आज गूढ़ विषयों और ज्ञान को अर्जित करने में पूरी तरह केंद्रित रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा और यादगार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र के तनाव से मुक्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आज आपका समय बहुत ही सुकून भरा और आनंददायक बीतेगा. घर-परिवार में आपसी हिस्सेदारी और तालमेल को लेकर चल रही बातें सुलझेंगी और अपनों के बीच स्नेह और आदर का भाव पहले से अधिक गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव में होने से आज आपकी आंतरिक हीलिंग पावर (रोग प्रतिरोधक और ठीक होने की क्षमता) बहुत तेज रहेगी, जिसके प्रभाव से पुरानी किसी शारीरिक चोट या दर्द से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज नवम भाव के चंद्रमा और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव को अनुकूल करने के लिए माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद रंग की मिठाई या मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे आपकी हीलिंग पावर मजबूत होगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 May 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
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