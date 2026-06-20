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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 20 June 2026: तुला राशि विज्ञापन से दोगुनी होगी बिजनेस की पहुंच, हल होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम; पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान

Aaj ka Tula Rashifal 20 June 2026: तुला राशि विज्ञापन से दोगुनी होगी बिजनेस की पहुंच, हल होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम; पार्टनर की भावनाओं का करें सम्मान

Libra Horoscope 20 June 2026: तुला राशि वज्र योग से बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी. पार्ट-टाइम जॉब के नए मौके मिलेंगे. 8वें मंगल के कारण पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 04:09 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 20 June 2026: जून का यह शनिवार तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक सूझबूझ लेकर आया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 11वें भाव (Eleventh House) यानी लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के घर में गोचर कर रहे हैं.

वहीं, वज्र योग का शुभ संयोग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती दे रहा है. मंगल आपकी राशि से 8वें भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं, जो पर्सनल लाइफ में थोड़े संभलकर चलने का इशारा करते हैं.

करियर और वर्कप्लेस: टैलेंट के साथ कोशिश भी है जरूरी, मिल सकता है पार्ट-टाइम जॉब

आज वर्कप्लेस पर सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं, बल्कि आपका एक्शन (Action) मायने रखेगा.

प्रतिभा के साथ प्रयास भी जरूरी: 11वें घर का चंद्रमा आपको आगे बढ़ने के मौके देगा. याद रखें, आप चाहे कितने भी प्रतिभावान (Talented) क्यों न हों, अगर आप सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी. आज आलस्य छोड़ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें.

पार्ट-टाइम जॉब के अवसर: जो लोग अपनी रेगुलर इनकम के साथ-साथ कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, उन्हें आज कोई नया पार्ट-टाइम जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल सकता है.

प्लानिंग के साथ करें ट्रैवल: यदि आज आपको किसी काम से ऑफिशियल ट्रैवलिंग पर जाना पड़ रहा है, तो बिना पूरी तैयारी और शेड्यूलिंग के न निकलें. प्रॉपर प्लानिंग ही आपकी यात्रा को सफल बनाएगी.

बिजनेस और फाइनेंस: दूर होगी आर्थिक तंगी, मार्केटिंग से बढ़ेगा मुनाफा

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन एक नई ऊर्जा और स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में उतरने का है.

फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन: वज्र योग के प्रभाव से लंबे समय से बिजनेस में आ रही पैसों की तंगी या रुकावटें आज दूर होंगी. फंड्स का फ्लो बढ़ने से आप अपने काम को एक नई रफ्तार दे पाएंगे.

विज्ञापन से दोगुनी होगी पहुंच: आज अपने किसी मुख्य प्रॉडक्ट या सर्विस के प्रमोशन के लिए डिजिटल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सहारा लें. आज किया गया विज्ञापन (Advertisement) आपकी ब्रांड वैल्यू और कस्टमर रीच को दोगुना कर सकता है.

टीम को रखें खुश: एक सफल बिजनेसमैन वही है जो अपनी टीम की कद्र करे. आज अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए कोई छोटा बोनस या इंसेंटिव देकर उनका हौसला बढ़ाएं.

रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स: पार्टनर की फीलिंग्स का सम्मान करें, विषयों को गहराई से समझें

रिश्तों में न लाएं कड़वाहट: 8वें भाव में बैठे मंगल आपकी वाणी या व्यवहार में थोड़ा रूखापन ला सकते हैं. लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय उनकी भावनाओं (Feelings) को समझें. आज आपका एक गलत व्यवहार बनती हुई बात को बिगाड़ सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें.

स्टूडेंट्स के लिए गुरु मंत्र: छात्रों को आज केवल रट्टा मारने की प्रवृत्ति से बचना होगा. विषयों की बारीकियों को समझने के लिए नियमित अभ्यास (Practice) करें, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी मास्टर क्लास पकड़ बना पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): सिल्वर (चांदी जैसा रंग - जो आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:09 AM (IST)
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