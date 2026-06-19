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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 19 June 2026: तुला राशि हर्षण योग से बिल्डिंग मैटेरियल बिजनेस का प्रेशर होगा कम, ग्राहकों की मांग से बढ़ेगी खपत

Aaj ka Tula Rashifal 19 June 2026: तुला राशि हर्षण योग से बिल्डिंग मैटेरियल बिजनेस का प्रेशर होगा कम, ग्राहकों की मांग से बढ़ेगी खपत

Libra Horoscope 19 June 2026: हर्षण योग से बिल्डिंग मैटेरियल बिजनेस का प्रेशर होगा कम, क्या शुक्रवार को बिना गहरी रिसर्च के किसी भी नए काम में हाथ डालना पड़ेगा भारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने और तिजोरी को आर्थिक लाभ से भरने का साबित होगा. हर्षण योग बनने से, जो जातक विशेष रूप से 'बिल्डिंग मैटेरियल के बिजनेस' (भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट, सरिया, ईंट) से जुड़े हैं, आज बाजार में किसी नए बड़े प्रोजेक्ट के अचानक आगे बढ़ जाने से आपका पुराना सारा मानसिक प्रेशर और मंदी पूरी तरह कम हो जाएगी. 

बिजनेसमैन को आज बाजार में केवल अपने मनमुताबिक माल बनाने के बजाय, 'कस्टमर डिमांड' (ग्राहकों की मांग) को विशेष ध्यान में रखते हुए ही फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) करानी चाहिए, जिससे बाजार में आपके स्टॉक की खपत बहुत तेजी से बढ़ेगी. अपना क्लोज स्टॉक समय पर चेक करते रहें, ताकि ऐन वक्त पर माल शॉर्ट न पड़े.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अवसरों को समय पर भुनाने और सूझबूझ से काम लेने का संकेत दे रहा है. दफ्तर में आज का दिन एंप्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बेहतर और प्रगति दायक रहेगा; कार्यस्थल पर आ रही पुरानी तकनीकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह दूर होंगी.

हालांकि, ज्योतिषाचार्य की एक कड़ा और सख्त चेतावनी है आज ऑफिस में बिना पूरी रिसर्च और बाजार के गहन विश्लेषण के, भूलकर भी किसी भी 'नए प्रोजेक्ट या अनजाने काम' में अपना हाथ बिल्कुल न डालें, अन्यथा आपको अधिकारियों के सामने इसके गंभीर और नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. कोई भी बड़ा ऑफिशियल फैसला लेने में बहुत अधिक समय या ढिलाई बिल्कुल न लें, अन्यथा कोई सुनहरा अवसर आपके हाथ से अचानक चूक सकता है; सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को त्याग कर मैदान पर पसीना बहाने का साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. बव करण होने से, स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज सोशल मीडिया के भटकाव को त्यागकर, कड़ा वर्कआउट (व्यायाम) करके अपनी बॉडी को वापस बेहतरीन शेप और फिटनेस में लाने के लिए मैदान पर कड़ी मेहनत करने में पूरी तरह जुट जाएंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के बीच मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने घर-परिवार में अपने नए विजनरी 'आइडियाज़ और फ्यूचर प्लांस' के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही खुले मन से खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे बड़ों का विशेष संबल मिलेगा. हालांकि, सोशल प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर आज आपका कोई पुराना स्टेटस या गॉसिप आपके लिए अनचाही 'गले की फांस' (बड़ी परेशानी) बन सकता है, इसलिए डिजिटल लाइफ में पूरी तरह मर्यादित रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. आमदनी के नए रास्ते खुलने और प्रोजेक्ट का प्रेशर कम होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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