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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 1 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के जीवन पार्टनर का साथ बदलेगा किस्मत, रिश्तों में लौटेगा सच्चा प्यार

Aaj ka Love Rashifal 1 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के जीवन पार्टनर का साथ बदलेगा किस्मत, रिश्तों में लौटेगा सच्चा प्यार

Love Horoscope 1 July 2026: क्या वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में नई खुशियां दस्तक देंगी? जानिए क्या पार्टनर का भरोसा, रोमांस और भविष्य की योजनाएं आज आपके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना देंगी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 1 July 2026: चंद्रमा दोपहर बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता, जिम्मेदारी और भविष्य को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. ऐन्द्र योग के प्रभाव से कई राशियों के रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी, जबकि कुछ लोगों को अहंकार और गलतफहमियों से बचने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल.

मेष राशि
रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा या परिवार से जुड़ी योजना बन सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो वह बातचीत से दूर हो सकती है. विवाहित लोगों को साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया रिश्ता मिलने की संभावना बन सकती है. आपका सकारात्मक व्यवहार रिश्ते में नई ऊर्जा और मधुरता लेकर आएगा.

वृषभ राशि
प्यार में भरोसा ही बनेगा सबसे बड़ी ताकत

आज प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी छोटी गलतफहमी को बढ़ाने की बजाय शांत होकर बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. साथी का सहयोग आपके मन को सुकून देगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. धैर्य और ईमानदारी आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

मिथुन राशि
भावनाओं में जल्दबाजी से बचें

आज प्रेम जीवन में थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होगी. पारिवारिक तनाव का असर रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए गुस्से से बचें. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए. किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से बचें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में फिर से मधुरता लौट सकती है. शाम का समय संबंधों के लिए बेहतर रहेगा.

कर्क राशि
जीवनसाथी के साथ बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर होने की संभावना है और साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. आपकी ईमानदारी और स्नेह साथी को प्रभावित करेंगे. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति का साथ अच्छा लग सकता है. रिश्तों में भरोसा और सम्मान दोनों मजबूत होंगे. प्रेम संबंध पहले से अधिक संतुलित बनेंगे.

सिंह राशि
रोमांस के साथ मिलेगा भावनात्मक सुकून

आज प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत करेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. यदि कोई नाराजगी चल रही थी तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और पूरा सहयोग देगा. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहेगी.

कन्या राशि
दिल की बात कहने का मिलेगा सही मौका

आज प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार का सहयोग भी रिश्तों को मजबूत करेगा. आपकी समझदारी और विनम्रता साथी का दिल जीत लेगी. प्रेम संबंधों में नई खुशियां दस्तक देंगी.

तुला राशि
व्यस्तता के बीच रिश्तों को दें समय

आज काम का दबाव प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है. जीवनसाथी को समय न देने से नाराजगी हो सकती है. प्रेमी जोड़ों को छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए. यदि आप धैर्य से बातचीत करेंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. शाम का समय साथी के साथ बिताना रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएगा. भावनाओं का सम्मान करें और अहंकार से बचें. विश्वास बनाए रखना आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

वृश्चिक राशि
प्यार में मिलेगा विश्वास का खूबसूरत साथ

आज प्रेम जीवन में खुशियों के संकेत हैं. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि रिश्ते में कोई दूरी थी तो वह धीरे-धीरे समाप्त होगी. आपकी सच्चाई और समर्पण साथी का विश्वास बढ़ाएंगे. दिन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहने वाला है.

धनु राशि
रिश्तों में आएगी नई सकारात्मकता

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों का सहयोग मिलेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए मुलाकात का अच्छा अवसर बन सकता है. यदि आप किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं. आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी रिश्ते में नई शुरुआत का कारण बन सकती है.

मकर राशि
प्रेम जीवन में बढ़ेगी गंभीरता और स्थिरता

आज चंद्रमा आपकी राशि में होने से प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं. आपकी परिपक्व सोच साथी को प्रभावित करेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और संतोष का अनुभव होगा. दिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

कुंभ राशि
पुरानी दूरियां होंगी कम

आज पुराने रिश्तों में सुधार के योग बन रहे हैं. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत से समाधान निकल सकता है. प्रेमी जोड़ों को धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचें. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखने से खुशियां लौटेंगी.

मीन राशि
प्रेम में मिलेगी नई खुशियों की सौगात

आज प्रेम जीवन बेहद सुखद रहेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी खास कार्यक्रम या यात्रा की योजना बन सकती है. यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अविवाहित लोगों को मनचाहा प्रस्ताव मिलने की संभावना है. दिन प्रेम, विश्वास और यादगार पलों से भरपूर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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