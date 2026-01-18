Tula Rashifal 18 January 2026: तुला राशि सरकारी नौकरी के योग, प्रमोशन और आर्थिक सहयोग मिलेगा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 18 January 2026: तुला राशि सरकारी नौकरी के योग, प्रमोशन और आर्थिक सहयोग मिलेगा

Libra Horoscope 18 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Jan 2026 01:41 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 18 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, पराक्रम और संपर्कों में वृद्धि होगी. दिन कुल मिलाकर प्रगति देने वाला है, लेकिन भावनाओं और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

सेहत राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. अत्यधिक तनाव, गुस्सा और उत्तेजना आपके ब्लड प्रेशर या सिर दर्द जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है. नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना लाभदायक रहेगा. छोटी यात्राओं में भी सेहत का ध्यान रखें और लापरवाही न करें.

बिजनेस राशिफल
व्यापार के क्षेत्र में आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. बिजनेस पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलने से कार्य आसान होंगे और निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे. जो अवसर काफी समय से सामने थे, उनका सही लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. नई डील, एग्रीमेंट या एक्सपेंशन की योजना आगे बढ़ सकती है. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे विश्वास और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और काबिलियत को सराहा जाएगा. यदि प्रमोशन या पदोन्नति का मामला चल रहा है, तो अपनी कोशिशों को और तेज करें. हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सरकारी नौकरी पाने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आ रही है. परिवार से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं, जिससे किसी बड़े खर्च या निवेश में राहत मिलेगी. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. छोटी बहन की संगत पर नजर रखने की सलाह है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और दोनों मिलकर रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें काफी हद तक सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में भी संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. संतान ने हायर एजुकेशन के लिए जिन विदेशी कॉलेजों में आवेदन किया था, वहां से सकारात्मक मेल या सूचना मिल सकती है. पढ़ाई में फोकस बनाए रखें, सफलता के योग मजबूत हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1

उपाय
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं?
उत्तर: हां, नौकरी में प्रमोशन के प्रयास सफल हो सकते हैं.

प्रश्न 2: व्यापार में किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल और पारदर्शिता बनाए रखें.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए विदेश शिक्षा के योग हैं?
उत्तर: हां, विदेशी कॉलेजों से सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 01:41 AM (IST)
Tags :
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
