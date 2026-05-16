Aaj ka Tula Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और जीवनसाथी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के लिए आज रूचक योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है, जो आपके करियर को एक नई दिशा और वित्तीय मामलों में बड़ी मजबूती प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपकी साख बढ़ाने वाला है. लेनदारों को समय पर भुगतान करने से मार्केट में आपकी इमेज बहुत मजबूत होगी, जिससे आगे नए माल की उधारी मिलना आसान हो जाएगा और बिजनेस का रोटेशन सुचारू रूप से चलता रहेगा. सरकारी विभागों से जुड़े लीगल क्लीयरेंस और एनओसी (NOC) आज भाग्य के साथ से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपके बिजनेस विस्तार का रास्ता साफ होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. एंप्लॉयड पर्सन को पिछले महीने की गई कड़ी मेहनत का फल आज इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) या प्रमोशन के रूप में मिल सकता है. दफ्तर में को-वर्कर्स और जूनियर्स के साथ आपका तालमेल इतना जबरदस्त रहेगा कि जो काम हफ्तों से अटका हुआ था, उसे आप वीकेंड में कुछ ही घंटों में पूरा कर लेंगे. मैनेजमेंट में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

संपत्ति और निवेश (Property & Investment)

यदि आप आज के दिन किसी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री (Sale & Purchase) करने जा रहे हैं, तो आज दो विशेष शुभ मुहूर्त हैं. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच यह सौदा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. आज किया गया यह निवेश भविष्य में आपकी संपत्ति को दोगुना करने की क्षमता रखता है.

शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके नेतृत्व गुण को उभारने वाला है. स्कूल या कॉलेज की किसी बड़ी एक्टिविटी में आपको लीडर चुना जा सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन उत्तम है; गहरी नींद और बेहतर पाचन के कारण आप खुद को पूरी तरह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

7वें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या छोटी-मोटी बहस होने की आशंका है. शनि जयंती के इस पावन दिन पर वाणी में मधुरता बनाए रखें और शांत रहकर स्थिति को संभालें. शाम को साथ मिलकर धार्मिक कार्यों में समय बिताना रिश्ते को बेहतर करेगा.

भाग्यशाली रंग: हरा (संतुलन और तरक्की का प्रतीक)

हरा (संतुलन और तरक्की का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

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