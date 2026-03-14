Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Tula Rashifal 14 March 2026 in Hindi: तुला राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में हल्की चिंता या विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. कुछ काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जबकि कुछ मामलों में थोड़ी रुकावट आ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को आज मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत खास नहीं माना जा रहा है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे चिंता बढ़ सकती है. ऐसे में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना बेहतर रहेगा. सही समय का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. संतान को लेकर चिंता बनी रह सकती है और संयुक्त परिवार का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा. प्रेम संबंधों में भी सावधानी रखें, क्योंकि साथी की कोई बात आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है. ऐसे में शांत रहकर स्थिति को संभालना बेहतर होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन कम लग सकता है, जिससे एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में खुद को मोटिवेट करना और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. थकान या हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – ब्लू

लक्की नंबर – 8

अनलक्की नंबर – 1

उपाय:

आज देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?

हाँ, खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी है.

2. तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं और काम का दबाव भी महसूस हो सकता है.

3. तुला राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

परिवार और प्रेम संबंधों में संयम बनाए रखें तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.