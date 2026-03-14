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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 14 March 2026: तुला राशि पर मंडराया संकट! प्रॉपर्टी विवाद और बढ़ते खर्चों ने उड़ाई नींद, दोस्तों से रहें सावधान

Aaj Ka Tula Rashifal 14 March 2026: तुला राशि पर मंडराया संकट! प्रॉपर्टी विवाद और बढ़ते खर्चों ने उड़ाई नींद, दोस्तों से रहें सावधान

Libra Horoscope 14 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Mar 2026 06:12 AM (IST)
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Tula Rashifal 14 March 2026 in Hindi: तुला राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में हल्की चिंता या विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. कुछ काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जबकि कुछ मामलों में थोड़ी रुकावट आ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को आज मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत खास नहीं माना जा रहा है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे चिंता बढ़ सकती है. ऐसे में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना बेहतर रहेगा. सही समय का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. संतान को लेकर चिंता बनी रह सकती है और संयुक्त परिवार का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा. प्रेम संबंधों में भी सावधानी रखें, क्योंकि साथी की कोई बात आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है. ऐसे में शांत रहकर स्थिति को संभालना बेहतर होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन कम लग सकता है, जिससे एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में खुद को मोटिवेट करना और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. थकान या हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – ब्लू
लक्की नंबर – 8
अनलक्की नंबर – 1

उपाय:
आज देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी है.

2. तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं और काम का दबाव भी महसूस हो सकता है.

3. तुला राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
परिवार और प्रेम संबंधों में संयम बनाए रखें तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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