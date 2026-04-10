Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशिफल 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और सफलताओं से भरा रहने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा.

पंचांग गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा.

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके तृतीय भाव (पराक्रम और संचार स्थान) में रहेंगे, जिससे आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, इसके बाद वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश या नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

तृतीय चंद्रमा आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगा. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में आपकी नई सोच और आधुनिक तकनीकों को परिवार के बुजुर्गों का पूरा समर्थन मिलेगा. कैश फ्लो की पुरानी समस्या आज पूरी तरह सुलझ जाएगी. यदि आप पार्टनर के साथ मिलकर व्यापार विस्तार का डिसीजन ले रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच इसे धरातल पर उतारना बेहद लाभकारी रहेगा. कानूनी स्पष्टता आपके बिजनेस की नींव को मजबूती देगी. इंटरनेशनल मार्केट में टाइम-जोन के अंतर को मैनेज करने की आपकी ट्रिक विदेशी प्रोजेक्ट्स को सफल बनाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी और टीम वर्क में आपका विश्वास बढ़ेगा. एंप्लॉयड व्यक्तियों को आज को-वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी पुरानी उपलब्धियों का रिकॉर्ड आज टीम मीटिंग में चर्चा का विषय बनेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. ऑफिस का माहौल इतना सकारात्मक रहेगा कि आप काम के साथ निजी जीवन का भी आनंद ले पाएंगे, जिससे एक आदर्श Work-Life Balance बना रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों और परिवार के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है. परिवार के साथ मिलकर नए वाहन या संपत्ति (Property) खरीदने की योजना आज सफल हो सकती है. घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर खुलकर चर्चा करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

तुला राशि के विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता (Logical Ability) आज चरम पर होगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र आज कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेंगे. आपकी एकाग्रता और कड़ी मेहनत आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

शारीरिक रूप से आज आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे. पुराने कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में आज काफी हद तक राहत मिलने के योग हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है; आप पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को खत्म करने में सफल रहेंगे. जनता से सीधा संवाद आपकी लोकप्रियता के ग्राफ को काफी ऊपर ले जाएगा.

ज्योतिषीय विश्लेषण: मार्केट लिंकेज

आज का ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि Logistics, Communication और Transport क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. शेयर बाजार में भी शॉर्ट टर्म निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown) - यह आपको स्थिरता प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: आज छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और मां लक्ष्मी की आरती करें. इससे आपका भाग्य और भी प्रबल होगा.

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