Kal Ka Rashifal: 17 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आपके पुराने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आय में वृद्धि होगी. ऑफिस में शांत रहें और बहस से बचें. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं, सफलता प्राप्त होगी.

वृषभ राशि (Taurus)

आपके लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं. मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. प्रियजन अपने मन की बातें साझा करेंगे. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 11 कौड़ियां चढ़ाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज व्यस्तता और तनाव का दिन रहेगा. मानसिक थकान और सेहत में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी. आमदनी अच्छी रहेगी और कार्यों में प्रगति होगी.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः भगवते वासुदेवाय’ का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आप थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. अपने पार्टनर से विवाद न करें. लव लाइफ में मिठास रहेगी. कामकाज में मजबूती आएगी और नए अवसर मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और रात में चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

आपके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. रुके हुए कार्य बनेंगे और परिवार की तरक्की होगी. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का जाप करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, जिससे चिंता बढ़ेगी. किसी से विवाद न करें. बुद्धिमानी और शांत स्वभाव आपको सफलता दिलाएगा. व्यापार में सलाह काम आएगी.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

हल्का पीला उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

आज का दिन सौम्य और पारिवारिक प्रेम से भरा रहेगा. संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा. बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और ‘या देवी सर्वभूतेषु’ मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है. आय सामान्य रहेगी, पर खर्च नियंत्रित रहेंगे. कामकाज में प्रगति होगी. प्रेम जीवन में सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय संभव है.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: मैरून

मैरून उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज यात्रा से बचें और खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. परिवारिक वातावरण शांत रहेगा, पर प्रेम जीवन में तनाव संभव है. धैर्य से काम लें.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

आज आत्म-निरीक्षण और आत्मविश्वास का दिन रहेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी, नौकरी बदलने के संकेत हैं. लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी.

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: ग्रे

ग्रे उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. रुके हुए काम बनेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन आनंददायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

आज आपकी आय बढ़ेगी और खर्चों में भी वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रेम जीवन में मतभेद संभव है. वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा.

भाग्यशाली अंक: 12

12 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: विष्णु जी के मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और ‘ॐ नमो नारायणाय’ मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.