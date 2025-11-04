हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love Horoscope 5 November 2025: गुरु नानक जयंती और देव दिवाली के पर किसका टूटेगा दिल, किसकी होगी प्यार में जीत? पढ़ें लव राशिफल

Love Horoscope Today November 5, 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Today Love Horoscope for November 5, 2025: 5 नवंबर 2025, बुधवार का दिन कई मायनों में खास रहने व वाला है. देव दिवाली के साथ गुरु नानक जी की 556वीं जयंती हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार का दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि है.

5 नवंबर 2025 का दिन प्यार के लिहाज से मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? किन राशि के जातकों को प्यार में जीत और किसका टूटेगा दिल? पढ़िए मेष से मीन राशि के जातकों का लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

प्रेम संबंध में मौजूद लोगों के लिए काम की व्यस्तता बनी रहेगी. पार्टनर से बात करने का समय भी नहीं मिलेगा. घर परिवार में किसी बात को लेकर क्लेश का सामना करना पड़ सकता है. अपने रिश्तों पर इसे हावी न होने दें. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को जीवनसाथी के तानों से बचने की सलाह है. गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार ले आए. शादीशुदा जातकों को घर की परेशानियों से दूर रहने की सलाह है. बुधवार के दिन प्यार और परिवार को साथ लेकर चलें. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सावधानी के साथ बातचीत करने की सलाह दी जाती है. कोई भी ऐसी गलती न करें, जो आपके रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा सकता हो.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के शादीशुदा जातक किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं. जीवनसाथी से गोल-गोल घूमाकर बातें बनाने से अच्छा सीधे-सीधे मदद मांग लें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

पार्टनर पर गुस्सा जाहिर करना भारी पड़ सकता है. कोई ऐसी बात है तो पार्टनर के साथ खुले मन से शेयर करें. बेवजह का तनाव लेंगे तो रिश्ते में दरार आ सकती है.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

शादीशुदा जातकों के बीच चल रही है गलतफहमियां दूर होंगी. बुधवार का दिन आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत बनकर सामने आएगा. सिंगल लोग किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

विवाहित तुला राशि के जातकों को जीवनसाथी के साथ जानें अनजाने कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जो उनके रिश्ते में फूट डालने का काम करें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

शादीशुदा जातकों की किसी बात को लेकर घरवालों से झगड़ा हो सकता है. ऐसी स्थिति में संयम बनाए रखें. कोई ऐसी बात है तो पार्टनर को शेयर करें. लव रिलेशनशिप में मौजूद लोगों को रोमांस का मौका मिल सकता है.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

विवाहित धनु राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन उत्साह से भरपूर रह सकता है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी चीजों में खुशियां बांट सकते हैं. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातक पार्टनर को किए वादों से परेशान रह सकते हैं. सिंगल लोग किसी खास दोस्त को घरवालों से मिलवा सकते हैं. सेहत के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. पार्टनर के साथ मनपसंद की जगह पर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की मांग पूरी कर सकते हैं. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों को मेल-मिलाप बनाकर चलना चाहिए. पार्टनर की खुशी के लिए उन्हें तोहफा दें. वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 04 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए 5 नवंबर 2025 को क्या सलाह दी गई है?

मीन राशि वालों को मेल-मिलाप बनाकर चलना चाहिए। पार्टनर की खुशी के लिए उन्हें तोहफा दें और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें।

और पढ़ें
