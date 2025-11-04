Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Today Love Horoscope for November 5, 2025: 5 नवंबर 2025, बुधवार का दिन कई मायनों में खास रहने व वाला है. देव दिवाली के साथ गुरु नानक जी की 556वीं जयंती हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार का दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि है.

5 नवंबर 2025 का दिन प्यार के लिहाज से मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? किन राशि के जातकों को प्यार में जीत और किसका टूटेगा दिल? पढ़िए मेष से मीन राशि के जातकों का लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

प्रेम संबंध में मौजूद लोगों के लिए काम की व्यस्तता बनी रहेगी. पार्टनर से बात करने का समय भी नहीं मिलेगा. घर परिवार में किसी बात को लेकर क्लेश का सामना करना पड़ सकता है. अपने रिश्तों पर इसे हावी न होने दें.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को जीवनसाथी के तानों से बचने की सलाह है. गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार ले आए. शादीशुदा जातकों को घर की परेशानियों से दूर रहने की सलाह है. बुधवार के दिन प्यार और परिवार को साथ लेकर चलें.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सावधानी के साथ बातचीत करने की सलाह दी जाती है. कोई भी ऐसी गलती न करें, जो आपके रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा सकता हो.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के शादीशुदा जातक किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं. जीवनसाथी से गोल-गोल घूमाकर बातें बनाने से अच्छा सीधे-सीधे मदद मांग लें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

पार्टनर पर गुस्सा जाहिर करना भारी पड़ सकता है. कोई ऐसी बात है तो पार्टनर के साथ खुले मन से शेयर करें. बेवजह का तनाव लेंगे तो रिश्ते में दरार आ सकती है.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

शादीशुदा जातकों के बीच चल रही है गलतफहमियां दूर होंगी. बुधवार का दिन आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत बनकर सामने आएगा. सिंगल लोग किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

विवाहित तुला राशि के जातकों को जीवनसाथी के साथ जानें अनजाने कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जो उनके रिश्ते में फूट डालने का काम करें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

शादीशुदा जातकों की किसी बात को लेकर घरवालों से झगड़ा हो सकता है. ऐसी स्थिति में संयम बनाए रखें. कोई ऐसी बात है तो पार्टनर को शेयर करें. लव रिलेशनशिप में मौजूद लोगों को रोमांस का मौका मिल सकता है.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

विवाहित धनु राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन उत्साह से भरपूर रह सकता है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी चीजों में खुशियां बांट सकते हैं.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातक पार्टनर को किए वादों से परेशान रह सकते हैं. सिंगल लोग किसी खास दोस्त को घरवालों से मिलवा सकते हैं. सेहत के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. पार्टनर के साथ मनपसंद की जगह पर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की मांग पूरी कर सकते हैं.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों को मेल-मिलाप बनाकर चलना चाहिए. पार्टनर की खुशी के लिए उन्हें तोहफा दें. वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.