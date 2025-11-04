हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 4 November 2025: कुंभ राशि व्यापार में सफलता, लेकिन सेहत का ध्यान रखें

Today Aquarius Horoscope 4 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 03:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आज आपकी तृतीय भाव (3rd House) में हो रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, और आप रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद के लिए आगे आएंगे.

व्यापार राशिफल:
इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन से जुड़े व्यवसाय में आज जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें. मार्केट के उतार-चढ़ाव और परिस्थितियों को भलीभांति समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं. पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं. साझेदार के साथ संवाद और पारदर्शिता बनाकर रखें, इससे मुनाफा दोगुना हो सकता है.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. आपके नए आइडिया और इनोवेशन की चर्चा होगी, हालांकि उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है. वज्र योग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से सीनियर्स और टीम मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा. कुछ लोग आपकी सफलता से प्रभावित भी होंगे.

परिवार राशिफल:
परिवार और रिश्तों में सामंजस्य का माहौल रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है. सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आप किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की सहायता करेंगे, जिससे मन को संतोष मिलेगा. घर में किसी युवा सदस्य के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

छात्र / युवा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है. परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी तैयारी में सफलता के योग बन रहे हैं. युवा वर्ग को आज करियर संबंधी निर्णय लेने में परिवार का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
मानसिक रूप से दिन हल्का रहेगा. यात्रा करते समय खानपान का ध्यान रखें. थकान या हल्का सिरदर्द परेशान कर सकता है. ध्यान और योग से लाभ मिलेगा.

लकी कलर: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 9

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 03:30 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

4 नवंबर 2025 को कुंभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर किस भाव में हो रहा है?

4 नवंबर 2025 को कुंभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव (3rd House) में हो रहा है। इससे आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी।

व्यापार के लिहाज से 4 नवंबर 2025 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन से जुड़े व्यवसायों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ के संकेत हैं, साझेदार के साथ संवाद बनाए रखें।

कुंभ राशि के छात्रों और युवाओं के लिए 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन प्रतियोगी और सामान्य छात्रों के लिए शुभ है, परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में सफलता के योग हैं। युवा वर्ग को करियर संबंधी निर्णयों में परिवार का साथ मिलेगा।

4 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

मानसिक रूप से दिन हल्का रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें। थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है, ध्यान और योग से लाभ मिलेगा।

