4 नवंबर 2025 को कुंभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव (3rd House) में हो रहा है। इससे आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी।
Kumbh Rashifal 4 November 2025: कुंभ राशि व्यापार में सफलता, लेकिन सेहत का ध्यान रखें
Today Aquarius Horoscope 4 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आज आपकी तृतीय भाव (3rd House) में हो रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, और आप रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद के लिए आगे आएंगे.
व्यापार राशिफल:
इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन से जुड़े व्यवसाय में आज जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें. मार्केट के उतार-चढ़ाव और परिस्थितियों को भलीभांति समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं. पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं. साझेदार के साथ संवाद और पारदर्शिता बनाकर रखें, इससे मुनाफा दोगुना हो सकता है.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. आपके नए आइडिया और इनोवेशन की चर्चा होगी, हालांकि उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है. वज्र योग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से सीनियर्स और टीम मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा. कुछ लोग आपकी सफलता से प्रभावित भी होंगे.
परिवार राशिफल:
परिवार और रिश्तों में सामंजस्य का माहौल रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है. सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आप किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की सहायता करेंगे, जिससे मन को संतोष मिलेगा. घर में किसी युवा सदस्य के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.
छात्र / युवा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है. परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी तैयारी में सफलता के योग बन रहे हैं. युवा वर्ग को आज करियर संबंधी निर्णय लेने में परिवार का साथ मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
मानसिक रूप से दिन हल्का रहेगा. यात्रा करते समय खानपान का ध्यान रखें. थकान या हल्का सिरदर्द परेशान कर सकता है. ध्यान और योग से लाभ मिलेगा.
लकी कलर: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 9
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
Frequently Asked Questions
