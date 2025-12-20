वृषभ साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: करियर में उतार-चढ़ाव के साथ आदतों को सुधरने की जरूरत!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom















Vrishabh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह न तो आसान है, न ही पूरी तरह खराब. करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेंगे और शुरुआत से ही प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं.

अगर तुम जिद पर अड़े रहे या पुरानी सोच से चिपके रहे, तो हालात और बिगड़ेंगे. चीज़ें सुधारनी हैं तो आदतों के साथ-साथ सोच में भी बदलाव करना होगा.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से जुड़े मसलों को लेकर तनाव बना रह सकता है. घरेलू जिम्मेदारियों को हल्के में लेने की गलती मत करना. इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों को साथ लेकर चलना ही समझदारी होगी. अपनों की भावनाओं की अनदेखी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में यदि कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे दबाने के बजाय बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा. छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे तो मामला बिगड़ेगा. शादीशुदा लोगों को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना होगा, वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवादों के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है. इस दौरान आजीविका से जुड़े किसी भी नए प्रयोग से दूर रहो, वरना नुकसान तय है. रिस्क लेने का यह सही समय नहीं है.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी. प्लानिंग में बार-बार बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा. प्राथमिकता तय करके काम नहीं किया तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होगी.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना मुश्किल लग सकता है. करियर को लेकर असमंजस रहेगा, लेकिन भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है. जो चल रहा है, उसी को संभालना ज्यादा समझदारी है.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक दबाव बढ़ेगा. निवेश या बड़े लेन-देन से फिलहाल दूरी बनाना बेहतर रहेगा.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसमी बीमारियों को हल्के में लेने की गलती मत करना. यात्रा के योग बन रहे हैं, ऐसे में सेहत और सामान दोनों का खास ध्यान रखना होगा. लापरवाही सीधे परेशानी बढ़ाएगी.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.