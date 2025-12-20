हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: करियर में उतार-चढ़ाव के साथ आदतों को सुधरने की जरूरत!

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: करियर में उतार-चढ़ाव के साथ आदतों को सुधरने की जरूरत!

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह न तो आसान है, न ही पूरी तरह खराब. करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेंगे और शुरुआत से ही प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं.

अगर तुम जिद पर अड़े रहे या पुरानी सोच से चिपके रहे, तो हालात और बिगड़ेंगे. चीज़ें सुधारनी हैं तो आदतों के साथ-साथ सोच में भी बदलाव करना होगा.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से जुड़े मसलों को लेकर तनाव बना रह सकता है. घरेलू जिम्मेदारियों को हल्के में लेने की गलती मत करना. इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों को साथ लेकर चलना ही समझदारी होगी. अपनों की भावनाओं की अनदेखी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में यदि कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे दबाने के बजाय बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा. छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे तो मामला बिगड़ेगा. शादीशुदा लोगों को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना होगा, वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवादों के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है. इस दौरान आजीविका से जुड़े किसी भी नए प्रयोग से दूर रहो, वरना नुकसान तय है. रिस्क लेने का यह सही समय नहीं है.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी. प्लानिंग में बार-बार बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा. प्राथमिकता तय करके काम नहीं किया तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होगी.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना मुश्किल लग सकता है. करियर को लेकर असमंजस रहेगा, लेकिन भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है. जो चल रहा है, उसी को संभालना ज्यादा समझदारी है.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक दबाव बढ़ेगा. निवेश या बड़े लेन-देन से फिलहाल दूरी बनाना बेहतर रहेगा.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसमी बीमारियों को हल्के में लेने की गलती मत करना. यात्रा के योग बन रहे हैं, ऐसे में सेहत और सामान दोनों का खास ध्यान रखना होगा. लापरवाही सीधे परेशानी बढ़ाएगी.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Taurus Weekly Horoscope Vrishabh

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह पूरी तरह न तो आसान है, न ही पूरी तरह खराब। करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेंगे और शुरुआत से ही प्लानिंग में बदलाव करने पड़ सकते हैं।

परिवार के मामले में वृषभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

घर-परिवार से जुड़े मसलों को लेकर तनाव बना रह सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों को हल्के में न लें और अपनों की भावनाओं की अनदेखी से बचें।

प्रेम संबंधों में वृषभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंधों में गलतफहमी को बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से मामला बिगड़ सकता है।

वृषभ राशि वालों के लिए धन संबंधी क्या सलाह दी गई है?

सप्ताह के उत्तरार्ध में बड़े खर्चों से बजट बिगड़ सकता है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और निवेश या बड़े लेन-देन से दूरी बनाएं।

वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

मौसमी बीमारियों को हल्के में न लें। यात्रा के दौरान सेहत और सामान दोनों का खास ध्यान रखें, लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को पायलट ने पीटा..पायलट सस्पेंड | AIR India
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
हेल्थ
Roasted Chana: मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
जनरल नॉलेज
Stress Effects: टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget