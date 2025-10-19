हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): परिश्रम का अधूरा फल और पारिवारिक मतभेद, पर वीकेंड देगा राहत

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): परिश्रम का अधूरा फल और पारिवारिक मतभेद, पर वीकेंड देगा राहत

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आपके प्रयासों का प्रतिफल उम्मीद के अनुसार तुरंत नहीं मिलेगा, जिससे मन में चिंता और असंतोष हो सकता है. लेकिन यह स्थिति अस्थायी है और वीकेंड तक स्थिति सुधरने के योग हैं. कर्म पर ध्यान देना और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगी.

व्यवसाय और धन लाभ:
करियर और व्यवसाय में शुरुआती दिनों में रुकावटें आ सकती हैं. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी या निवेश संबंधी मामलों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर-परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगेगा. वीकेंड के बाद आर्थिक लाभ और बिजनेस में सुधार के संकेत हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन:
परिवार के साथ अनबन या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम बरतें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. त्योहारों के अवसर पर घर में उत्सव और सामाजिक गतिविधियों का आनंद मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें. पुराने मतभेद दूर करने का समय है, लेकिन किसी निर्णय में जल्दबाजी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. विवाहित जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सप्ताह के शुरुआती दिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय या मेहनत वाले कार्य करते समय सावधानी रखें. खाने-पीने और नींद पर ध्यान दें.

उपाय:
गुस्से पर नियंत्रण रखें और पारिवारिक मामलों में धैर्य से निर्णय लें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग का वस्त्र दान करें.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा
शुभ दिवस: शनिवार
उपाय: लाल वस्त्र दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, वीकेंड के बाद मेहनत रंग लाएगी.

Q2. प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
बिलकुल, लेकिन जल्दबाजी न करें.

Q3. क्या किसी निवेश में जोखिम है?
एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी या निवेश में सावधानी जरूरी है.

Q4. स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?
वाहन चलाते समय सावधानी और पर्याप्त नींद लें.

Q5. स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?
पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, पर कठिन परिश्रम से सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Oct 2025 10:58 PM (IST)
