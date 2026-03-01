हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि पुराने विवाद सुलझेंगे, मेहनत से मिलेगी स्थायी सफलता

Taurus Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि पुराने विवाद सुलझेंगे, मेहनत से मिलेगी स्थायी सफलता

TaurusTarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह वृषभ राशि के लिए सुधार, स्थिरता और ठोस प्रगति का संकेत दे रहा है. आप जीवन के हर क्षेत्र में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे. धैर्य और निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल

करियर में नई जिम्मेदारी या नई भूमिका मिल सकती है, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी. सीनियर्स आपके कार्य की सराहना करेंगे. जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए अवसर मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यवसाय में स्थिर प्रगति रहेगी. पुराने निवेश धीरे-धीरे लाभ देने लगेंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नियमित अध्ययन और धैर्य का है. धीरे-धीरे की गई तैयारी भविष्य में बड़ा परिणाम देगी. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

कमर या पीठ में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. लंबे समय तक बैठने से बचें. योग, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें.

भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 6

उपाय

शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह करियर में बदलाव संभव है?
हाँ, नई जिम्मेदारी या भूमिका मिल सकती है.

Q2. आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
संतुलित और स्थिर, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
पीठ और कमर दर्द से बचने के लिए नियमित व्यायाम और आराम जरूरी है.

Aries Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 01 Mar 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Taurus Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि पुराने विवाद सुलझेंगे, मेहनत से मिलेगी स्थायी सफलता
Taurus Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि पुराने विवाद सुलझेंगे, मेहनत से मिलेगी स्थायी सफलता
राशिफल
Aries Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Kal Ka Rashifal 2 March 2026: ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें कैसा रहेगा सोमवार का दिन
Kal Ka Rashifal 2 March 2026: ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें कैसा रहेगा सोमवार का दिन
राशिफल
Weekly Love Horoscope 2026: 1-7 मार्च तक किसकी लव स्टोरी लेगी यू टर्न, किसके रिश्ते में आएगा भूचाल? जानिए सितारों का हाल?
Weekly Love Horoscope 2026: 1-7 मार्च तक किसकी लव स्टोरी लेगी यू टर्न, किसके रिश्ते में आएगा भूचाल? जानिए सितारों का हाल?
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, इजरायल और अमेरिका की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
PAK के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीनी डिफेंस सिस्टम, इजरायल-US की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
Israle-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget