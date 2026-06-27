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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 28 June 2026: वृष, तुला और मीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी; कर्क व कुंभ राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 28 June 2026: वृष, तुला और मीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी; कर्क व कुंभ राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 28 June 2026: वृष को मिलेगा बंपर प्रमोशन व तुला के राजनेताओं को तगड़ा लाभ होगा. मीन को मिलेगा धन लाभ, वहीं कुंभ और कर्क राशि के जातक आज उधारी, भावुकता व अपनों के विरोध से सतर्क रहें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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Tarot Rashifal 28 June 2026: टैरो रीडिंग, रविवार का दिन वृष, तुला, मेष और मीन राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी उन्नति और जीवन में सुखद बदलाव लेकर आया है। वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि (प्रमोशन) और व्यापार विस्तार के मजबूत योग हैं, वहीं राजनीति से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद लाभप्रद और संतुष्टि देने वाला रहेगा। मेष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और मीन राशि के जातकों को नए कार्यों से भारी वित्तीय लाभ होगा। दूसरी ओर, कर्क, कुंभ और मिथुन राशि के जातकों को आज अपनों के विरोध, डगमगाते बजट के कारण उधार लेने की नौबत और स्वास्थ्य में गिरावट के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है।

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। जो लोग लंबे समय से संतान की इच्छा की कामना कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस राशि के लोगों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि और लगभग सभी तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आप किसी नए काम की शुरुआत भी आज कर सकते हैं।

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। साथ ही कोशिश करें की आप सेहत का विशेष ख्याल रखें। आपको सलाह है कि आपको खानपान की आदतों पर काबू रखें।

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज किसी नई योजना पर विचारमग्न रहेंगे। साथ भी आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, जीवन के लिए दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे। उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी।

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को फिलहाल, आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए समय बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा तरीके से बीतेगा।

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज नौकरी और व्यापार में वातावरण काफी सुखद रहने वाला है। हालांकि, आपको सलाह है कि फिलहाल, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाकर रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि के जातक कोशिश करें की कार्यस्थल पर वह सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। साथ ही आपको सलाह है कि संबंधों के चक्कर में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो।

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। दरअसल, आज आपको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। आपको थोड़ा भावुकता से बचकर रहने की जरूरत है। भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी।

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक नए कार्यों में आज शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
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