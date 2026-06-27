Tarot Rashifal 28 June 2026: टैरो रीडिंग, रविवार का दिन वृष, तुला, मेष और मीन राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी उन्नति और जीवन में सुखद बदलाव लेकर आया है। वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि (प्रमोशन) और व्यापार विस्तार के मजबूत योग हैं, वहीं राजनीति से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद लाभप्रद और संतुष्टि देने वाला रहेगा। मेष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और मीन राशि के जातकों को नए कार्यों से भारी वित्तीय लाभ होगा। दूसरी ओर, कर्क, कुंभ और मिथुन राशि के जातकों को आज अपनों के विरोध, डगमगाते बजट के कारण उधार लेने की नौबत और स्वास्थ्य में गिरावट के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है।

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। जो लोग लंबे समय से संतान की इच्छा की कामना कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस राशि के लोगों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि और लगभग सभी तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आप किसी नए काम की शुरुआत भी आज कर सकते हैं।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। साथ ही कोशिश करें की आप सेहत का विशेष ख्याल रखें। आपको सलाह है कि आपको खानपान की आदतों पर काबू रखें।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज किसी नई योजना पर विचारमग्न रहेंगे। साथ भी आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, जीवन के लिए दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे। उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को फिलहाल, आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए समय बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा तरीके से बीतेगा।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज नौकरी और व्यापार में वातावरण काफी सुखद रहने वाला है। हालांकि, आपको सलाह है कि फिलहाल, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाकर रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि के जातक कोशिश करें की कार्यस्थल पर वह सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। साथ ही आपको सलाह है कि संबंधों के चक्कर में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। दरअसल, आज आपको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। आपको थोड़ा भावुकता से बचकर रहने की जरूरत है। भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक नए कार्यों में आज शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.