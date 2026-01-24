हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 25 January 2026: कैसा रहेगा आपका का दिन? जानें 12 राशियों की टैरो रीडिंग

Tarot Card Reading 25 January 2026: कैसा रहेगा आपका का दिन? जानें 12 राशियों की टैरो रीडिंग

Tarot Card Reading 25 January 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Tarot Card Reading 25 January 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस समय जो संसाधन आपके पास हैं, उनका समझदारी और सही तरीके से उपयोग करना सबसे फायदेमंद रहेगा. फिलहाल नया निवेश करना उचित नहीं है, क्योंकि यह दौर आर्थिक जोखिम उठाने के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा है. 

आज अपने वर्तमान कार्यों और चल रही योजनाओं पर ही ध्यान बनाए रखें.  उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने से कामकाज में सुधार आएगा और परिणामों में स्थिरता बनी रहेगी.  साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है.  बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लें, इससे आगे चलकर लाभ मिलेगा. 

मेष टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए दिन प्रेम संबंधों के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए आज कोशिश करें की आप इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं, आत्मविश्वास की कमी बनेगी. 

वृषभ टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज भाई, बहन, बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंध में गडबडी आएगी. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा. 

मिथुन टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए फिलहाल, कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित होंगे , झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी.  इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. 

कर्क टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए फिलहाल, धन संबंधित मामलों में स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है. आज आपका इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी. 

सिंह टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज लाभ प्राप्ति की कई संभावनाएं मिलेंगी.  इसलिए आप चाहें तो रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, आज आपका काम पर फोकस कम ही रहेगा. 

कन्या टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक खर्च करेंगे. आज आप शापिंग आदि के लिए जा सकते हैं जिससे आपको सुख मिलेगा.  वहीं, आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है. 

तुला टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पूरा करने में ही बीताएं दूसरों के मामलों में पड़ने से आप अपने लिए ही मुसीबत बढ़ाएंगे. आपको दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है. 

वृश्चिक टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन आज उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है.  आज आपको कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, आज दोपहर बाद आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे. 

धनु टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढ़ सकता है. आज आपके खर्चे अधिक होने और लाभ में कमी होने के कारण आप मानसिक रूप से अशांत महसूस कर सकते है. 

मकर टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि के जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. आज कोशिश करें की आप वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी रखें. साथ ही अपने रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक बनाकर रखें. 

कुंभ टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है. दरअसल, आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. 

मीन टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के जातक अपनी सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं. स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं. स्थान परिवर्तन का भी योग है. धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मीन राशि के जातकों को आज किन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?

मीन राशि के जातक अपनी सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं, जिससे धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकता है।

Embed widget