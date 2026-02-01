हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Rashifal 2 February 2026: इन 3 राशियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, कार्ड्स में छिपे हैं भविष्य के ये संकेत

Tarot Rashifal 2 February 2026: इन 3 राशियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, कार्ड्स में छिपे हैं भविष्य के ये संकेत

Tarot Card Reading 2 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 2 February 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 2 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

आज कोई भी फैसला लेते समय शांति और धैर्य बनाए रखें. हालात को सही तरह समझकर आगे बढ़ने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत काम आएगी. यह सलाह आपके कार्यक्षेत्र में मददगार साबित होगी. व्यापार बढ़ाने के नए विचार मन में आएंगे. ईमानदारी से काम करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल रहेंगे. मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को आज सहकर्मियों का सहयोग न मिलने से कुछ परेशानी हो सकती है. प्रोडक्शन, रिसर्च, इंश्योरेंस और टैक्सेशन से जुड़े लोगों को नई सफलता या खोज मिल सकती है. अन्य लोगों के काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय स्थिति को स्वीकार करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

कर्क टैरो राशिफल
कर्क राशि के जातक आज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. आप अपने वादों को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे. काम की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता (Quality) पर ध्यान दें. व्यापारियों को धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति मिलेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए परिस्थितियां आज पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है. किसी बात का डर या चिंता सता सकती है. इस समय किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचें और स्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें. सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है.

कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज पूरी तरह अपने काम पर केंद्रित रहेंगे. आप समस्याओं का व्यवहारिक हल खोजने का प्रयास करेंगे. सहकर्मी आपके काम में आपकी मदद करेंगे. आर्थिक रूप से दिन बेहतर रहेगा, हालांकि लाभ उम्मीद से थोड़ा कम हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल
तुला राशि के लोग आज घर से ही अपने कार्य निपटाना पसंद करेंगे. ज्यादा भागदौड़ करने की इच्छा नहीं होगी. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतते हुए अपने काम पूरे करें. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है और आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल
वृश्चिक राशि वालों पर आज काम का दबाव अधिक रहेगा. फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय नए विचारों पर काम करें. आपको डर लग सकता है कि दूसरों की वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आएगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें, लेकिन जरूरी खर्चों में कटौती न करें.

धनु टैरो राशिफल
धनु राशि के लोग आज अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिससे मन थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है. विवादों से बचें और स्थिति को शांति से संभालने की कोशिश करें. प्रगति की गति धीमी होने से निराश न हों. सकारात्मक सोच रखने से हालात में सुधार होगा.

मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग खुद को और अपने काम के कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. हालांकि आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन यह प्रयास आपके भविष्य की मजबूत नींव रखेगा. अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और ईमानदारी से जुटे रहें.

कुंभ टैरो राशिफल
कुंभ राशि के लोग आज अपनी पुरानी असफलताओं के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे. आत्म-चिंतन और गहन अध्ययन से आपको अपनी कमियां पता चलेंगी. इन कमियों को दूर करके आप भविष्य के लिए बेहतर योजना बना पाएंगे. मन से डर निकाल कर आगे बढ़ें, भविष्य में लाभ होगा.

मीन टैरो राशिफल
मीन राशि के लोग आज कम लेकिन खास लोगों से मिलना पसंद करेंगे. दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें. जरूरी बातों और कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, बस अपने बजट का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 01 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Embed widget